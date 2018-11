La Caisse de dépôt veut investir en Colombie

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) compte investir jusqu'à un demi-milliard $ US en projets immobiliers en Colombie, en partenariat avec la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) et les caisses de retraite colombiennes.

Selon ce qu'a expliqué la Caisse, mardi, la FDN, une entité privée visant à développer les infrastructures de la Colombie, a créé un fonds de 490 millions $ US avec les caisses de retraite du pays pour réaliser des investissements dans l'immobilier. Ces investissements seront réalisés conjointement avec la CDPQ, qui fournira jusqu'à 510 millions $ US dans ce projet.

La valeur minimum de chaque investissement sera de 50 millions $ US, divisée entre le fonds et la Caisse.

«Ce partenariat combine la connaissance du marché de nos partenaires à notre expertise en matière d’infrastructures, a expliqué le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia, par communiqué. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons identifier les meilleures occasions d’investissement dans une variété de secteurs, générer des rendements pour nos clients respectifs tout en contribuant à la croissance économique en Colombie.»

Les investissements seront notamment réalisés dans les secteurs de l'énergie (incluant les énergies renouvelables), du transport, des infrastructures sociales, des télécommunications, de l'eau et de l'assainissement de base, a souligné la CDPQ.