La transparence «prioritaire» pour le nouveau président de l’Assemblée nationale, François Paradis

Le dossier de la transparence sera «prioritaire» pour le nouveau président de l’Assemblée nationale François Paradis, qui veut lutter contre le cynisme de la population à l’égard des élus.

«Le message est clair, on ne peut pas faire semblant de ne pas l’entendre», a lancé le député caquiste de Lévis mardi, lors de son discours d’entrée en fonction. Il a été élu par acclamation.

«La population réclame plus de transparence et une gestion plus rigoureuse. Nous devrons nous entendre sur d’éventuelles nouvelles meures, de nouvelles pratiques. C’est un dossier prioritaire», a-t-il ajouté.

Il remplace Jacques Chagnon, ancien député libéral de Westmount-Saint-Louis, qui a été président de l’Assemblée de 2011 à 2018. Ce dernier s’est retrouvé dans l’embarras à de nombreuses reprises en raison de reportages du Journal sur les dépenses somptueuses des élus lors de missions parlementaires à l’étranger, où l’alcool coulait à flots.

La consommation de vin et de repas copieux lors de réunions de travail du bureau de l’Assemblée nationale, notamment du homard, a également été critiquée.

Le président Paradis estime que pour enrayer le cynisme, les pratiques devront être changées. «Des travaux ont été amorcés, nous avons le devoir de les faire aboutir», a-t-il dit.

«On est capable de changer cette vision [...], cette tendance au cynisme», a-t-il affirmé.

«La confiance se mérite»

«La confiance, ça se mérite, la confiance, ça se travaille. Je ferai en sorte de ne pas vous décevoir», a aussi affirmé M. Paradis.

Lorsqu’elle était dans l’opposition, la Coalition avenir Québec a régulièrement critiqué l’abondance de missions parlementaires à l’étranger aux motifs nébuleux, ainsi que la consommation d’alcool lors de réunions de travail.

C’était également une promesse de campagne du premier ministre François Legault, qui indiquait en septembre qu’un président caquiste de l’Assemblée nationale ferait un ménage dans les dépenses de mission des parlementaires, et de la transparence, même pour les bouteilles de vin.

«Je ne voudrais pas que le prochain président de l’Assemblée nationale se retrouve comme s’est retrouvé l’ancien président il y a quelques semaines», disait-il. Il «pourrait y avoir plus de détails» sur les dépenses, incluant le nom des vins consommés et «combien il a coûté».

«La CAQ a toujours été le parti, toute proportion gardée, qui participait le moins à ces activités internationales, on y allait à la pièce. S’il y avait quelque chose à en tirer, oui ; sinon, ce ne sont pas des vacances», a affirmait alors M. Legault.

Il était allé jusqu’à dire qu’avec un président de l’Assemblée nationale provenant de la CAQ, «il pourrait y avoir moins» de missions parlementaires à l’étranger.