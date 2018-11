La vie en rose de Lance Stroll

Après deux années chez Williams, le Québécois a été recruté sans surprise par l’équipe rachetée par son père Lawrence et des partenaires d’affaires en août dernier.

Fort à l’aise à bord de la monoplace de cette année, le Montréalais a affiché son plus beau sourire quand il s’est montré devant les caméras, arborant sa combinaison de course à la couleur (rose) du commanditaire principal de l’écurie.

Le nom de Stroll apparaît au troisième rang parmi les 12 pilotes qui ont participé à cette première de deux journées d’essais. Il a stoppé le chrono à 1 min 37,514 s, devancé par Sebastien Vettel (1:36,812), sur Ferrari, et Valtteri Bottas (1:37,231), sur Mercedes.

Même si les temps inscrits n’ont pas une grande signification, puisqu’on ignore les paramètres (carburant à bord et réglages) exploités par chacun, Stroll s’est quand même montré plus rapide mardi que samedi lors des qualifications, où, à bord de sa Williams, il s’était contenté d’un chrono de 1 min 38,682 s.

Cette activité permet aux 10 équipes du plateau non seulement de découvrir les nouvelles gommes que le fournisseur de pneus entend proposer l’an prochain, mais aussi de les comparer avec les produits utilisés cette année.

Il leur est toutefois interdit d’expérimenter de nouveaux composants de leur nouvelle monoplace en vue de la prochaine saison, ce que les écuries pourront faire à l’occasion des deux périodes d’essais hivernaux prévues au circuit de Barcelone, en Espagne, du 18 au 21 février et du 26 février au 1er mars.

Stroll n’était pas disponible pour rencontrer les journalistes et donner ses impressions après ce premier contact prometteur.

Les recrues George Russell (Williams) et Lando Norris (McLaren) ont également roulé au sein de leur nouvelle formation, réalisant respectivement les sixième et dixième chronos les plus rapides.