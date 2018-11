Les femmes dorment mieux avec un chien!

Ils bougent, prennent de la place et même ronflent, mais une récente étude démontre que les femmes ont une nuit de sommeil plus réparatrice quand il y a un chien à leurs côtés.

Selon les chercheurs qui ont publié leurs résultats dans la dernière édition du Journal of International Society for Anthrozoology, les femmes qui partagent leur lit avec un chien éprouvent moins de perturbation durant leur sommeil et un sentiment accru de bien-être et de sécurité, rapporte CNN.

Pour leur part, les femmes qui dorment avec un chat ne retirent pas les mêmes bénéfices que celles qui font une place à un chien durant la nuit. Leur sommeil est entrecoupé autant que celles qui dorment avec un partenaire humain.

Les données compilées dans l’étude l’ont été de façon volontaire par les femmes et non confirmée par des mesures objectives, informe CNN.

D’après l’étude, les propriétaires de chien se coucheraient et se lèveraient plus tôt que celles qui ont un chat comme animal de compagnie.