Malaise: l’avis de séparation de ce groupe devient viral

Le groupe Witchrot n’est plus.

Probablement que cette phrase ne vous dit pas grand-chose. Et c’est normal.

Le groupe de doom metal torontois ne compte que quelques milliers de mentions j’aime sur sa page Facebook. Pourtant, l'annonce de leur séparation est rapidement en train de devenir virale.

La raison pour laquelle cette annonce anodine suscite autant d’intérêt est certainement les circonstances complètement débiles qui font en sorte que dorénavant, les membres du groupe ne joueront plus ensemble.

« En raison de la triste réalité qui fait en sorte que notre guitariste couche avec ma copine de longue date, WITCHROT va prendre une pause prolongée. »

Si on se fie à la publication, la pire chose à s’être produit au groupe soit qu’un des membres ait rendu son collègue cocu.

« Je vais poursuivre les activités du groupe ailleurs à un autre moment. Je suis rempli de haine et la musique coule doucement et va sans doute devenir la musique la plus dévastatrice et torturée que j’ai créée. Merci de votre soutien, restez heavy - Peter »

C’est tout à fait compréhensible qu’une trahison de cette envergure fasse en sorte que deux musiciens n’aient plus le goût de jouer ensemble. Ça serait suffisamment pour mettre fin à WITCHROT.

...mais la publication se poursuit.

« Aussi, notre batteur est mort... »

Ah.

R.I.P. batteur.