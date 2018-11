Mondial féminin U17 : un rival connu et dangereux pour le Canada

La formation canadienne aura un grand défi devant elle en demi-finale de la Coupe du monde de soccer féminin des moins de 17 ans, mercredi, à Montevideo, en Uruguay, car elle se mesurera au Mexique, un pays habitué aux grands événements du foot mondial.

La troupe de la Québécoise Rhian Wilkinson a vaincu l’Allemagne 1 à 0 en quart de finale pour s’assurer d’une place au sein du carré d’as. Le Canada et le Mexique se connaissent bien, car Le Canada connaît bien le Mexique. Les deux équipes se sont rencontrées en demi-finale du Championnat féminin U-17 de la CONCACAF et le Mexique avait alors remporté la victoire 2:1 afin de se qualifier à Uruguay 2018.

De son côté, le Canada avait vaincu Haïti lors du match pour la troisième place afin d’obtenir sa place à Uruguay 2018. L’équipe championne U-17 de la CONCACAF, les États-Unis, n’est pas allée au-delà de la phase de groupes de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA après s’être inclinée 4:0 face à l’Allemagne.

«Nous avons établi un objectif et c’est de remporter ce tournoi. C’est le chemin que nous suivons, a affirmé dans un communiqué de Canada Soccer Jordyn Huitema, la capitaine de l’équipe nationale féminine U17. Nous avons déjà affronté le Mexique auparavant, donc nous savons à quoi nous attendre et ce sera un match difficile. C’est toujours une bataille quand on se retrouve dans le top 4 mondial, mais nous allons tout donner et voir ce que nous pouvons faire mercredi.»

«Nous ne prenons rien pour acquis dans ce match historique pour nos deux nations, a affirmé Wilkinson. Nous avons de l’expérience récente face au Mexique, mais notre équipe a évolué depuis ce dernier match et c’est une équipe canadienne différente, avec un état d’esprit différent maintenant que nous nous dirigeons vers les demi-finales.»

Le Canada est la seule équipe à avoir savouré la victoire en temps réglementaire lors des quarts de finale de la Coupe du monde U17. Dans l’autre demi-finale, la Nouvelle-Zélande affrontera l’Espagne.