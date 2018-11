Que nous réserve Marc-André Fleury ?

Marc-André Fleury et les Golden Knights de Vegas n’ont pas connu un début de saison canon comme l’an dernier, mais voilà qu’ils refont surface. Fleury vient de signer deux jeux blancs d’affilée. Ça promet, d’autant plus qu’à pareille date, l’an dernier, il était au beau milieu d’une convalescence de deux mois.

Le Sorellois n’avait joué que quatre matchs avant de subir une commotion cérébrale, le vendredi 13 octobre 2017. À son retour au jeu, le 12 décembre, il avait été fumant. Il avait disputé 16 matchs de qualité consécutifs (,900 ou plus d’efficacité), ce qui représente un exploit hors du commun. Il avait accordé

26 buts en 16 matchs.

Celui qui célébrera ses 34 ans demain pourrait bien se retrouver rapidement dans la course au trophée Vézina s’il demeure en santé. Utilisé à profusion par l’entraîneur Gerard Gallant, Fleury a rejoint Frederik Andersen au sommet de la colonne des victoires avec 12, mais les Maple Leafs étaient à l’œuvre hier face aux Bruins.

Fleury domine également dans les jeux blancs avec cinq. Ne lui reste plus qu’à redorer son taux d’efficacité de ,913 et sa moyenne de buts alloués de 2,33. Il a une fiche de sept victoires et trois revers à ses dix derniers matchs.

Le jeu erratique de son adjoint, Malcom Subban, n’a rien pour forcer la main à Gallant, de sorte que Fleury pourrait atteindre le chiffre des 70 matchs pour la première fois de sa carrière, mais ce n’est pas vraiment ce qu’un entraîneur souhaite.

Les Golden Knights seront à Chicago ce soir et ça ne va pas très bien ces temps-ci pour les Hawks et Corey Crawford.

Aubaine à Buffalo

On vous disait récemment que Jaroslav Halak était la meilleure acquisition estivale chez les gardiens et ça tient toujours, puisqu’il occupe le deuxième rang de notre classement. Les Sabres de Buffalo semblent aussi avoir misé juste avec Carter Hutton, qui montre une fiche 7-0-0, 1,98 et ,934 à ses

sept derniers matchs.

Meilleur gardien numéro deux dans la LNH la saison dernière, il s’adapte bien au rôle de numéro un chez les Sabres. À 2,75 millions $, tout comme Halak à Boston, l’ancien portier des Blues représente une belle aubaine. Il occupe le 14e rang de notre classement.

Qui sait ? Il aurait peut-être pu sauver le job de l’entraîneur Mike Yeo. Encore une fois, ce n’est pas facile pour Jake Allen à St. Louis.

Domingue fait le travail

Plus que jamais, les gardiens sont exposés aux blessures. Roberto Luongo est à nouveau tombé au combat cette semaine chez les Panthers de la Floride, tout comme Ben Bishop chez les Stars de Dallas. On ne parle pas d’absences prolongées dans les deux cas. Incidemment, on pourrait revoir Jonathan

Quick bientôt chez les Kings de Los Angeles.

Louis Domingue fait du bon travail chez le Lightning de Tampa Bay en l’absence d’Andrei Vasilevskiy. Il a une fiche de cinq victoires et une défaite à ses six derniers matchs.

Citation de la semaine

L’expérimenté gardien des Red Wings Jimmy Howard est solide en fusillade, mais il n’a pu stopper la séquence victorieuse des Sabres de Buffalo, samedi à Detroit, après avoir arrêté 33 des 35 tirs dirigés vers lui en 65 minutes de jeu. Son approche en tirs de barrage est simple, a-t-il expliqué. « En fin de match, la glace est quelque peu chiquée, dit-il. Je garde ça à l’esprit et j’essaie juste d’être patient, mais ce soir [samedi], j’ai été battu par de bons jeux. » Howard avait gagné sept de ses neuf fusillades précédentes.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 Pekka Rinne NSH 10339 2 Jaroslav Halak BOS 10322 3 Frederik Andersen TOR 10293 4 John Gibson ANA 10267 5 Jimmy Howard DET 10213 6 Thomas Greiss NYI 10210 7 Andrei Vasilevskiy TBL 10191 8 Semyon Varlamov COL 10186 9 Casey DeSmith PIT 10183 10 David Rittich CGY 10177 11 Henrik Lundqvist NYR 10171 12 Devan Dubnyk MIN 10156 13 Ben Bishop DAL 10145 14 Carter Hutton BUF 10133 15 Jack Campbell LAK 10120 16 Keith Kinkaid NJD 10097 17 Sergei Bobrovsky CBJ 10085 18 Marc-Andre Fleury VEG 10078 19 Braden Holtby WSH 10075 20 Corey Crawford CHI 10051 21 Connor Hellebuyck WPG 10038 22 Craig Anderson OTT 10029 23 Darcy Kuemper ARI 10020 24 Brian Elliott PHI 10000 25 Tuukka Rask BOS 9996 26 Mikko Koskinen EDM 9991 27 Aaron Dell SJS 9985 28 Antti Raanta ARI 9965 29 Louis Domingue TBL 9958 34 Carey Price MTL 9899

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.