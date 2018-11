Raisonnement simplet

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), a réussi un coup de maître en plaçant sur l’écran radar les sévices dont est victime le personnel enseignant dans les classes d’adaptation scolaire. Dans la foulée de ses prédécesseurs, qui se sentaient obligés de réagir précipitamment à une nouvelle mettant en cause leur ministère, le ministre Roberge nous a servi sa solution en l’occurrence regrouper les élèves dans une classe selon la nature de leurs difficultés ou de leur handicap. J’imagine le ministre dans une classe avec une douzaine d’élèves ayant des troubles de comportement sévères. Après une seule journée, il ferait peut-être moins simplet.

La situation mise en lumière par la FSE-CSQ n’est pas nouvelle. Colloques et forums se sont multipliés au cours des dernières décennies pour débattre et rechercher des solutions aux phénomènes de violence et de harcèlement dans les établissements scolaires, tant au secteur des jeunes qu’à l’éducation des adultes, en classe d’adaptation scolaire comme en classe régulière. Je ne sais si la problématique s’avère plus aigue aujourd’hui, car les informations dont nous disposons ne nous permettent pas de l’établir, mais le tableau actuel révèle surtout l’inertie des administrations scolaires et gouvernementales pour endiguer le phénomène.

Tel un ponce Pilate, le ministre veut de surcroit s’en laver les mains en prônant une décentralisation accrue et en confiant aux écoles le soin de corriger la trajectoire. Il n’a sûrement pas pris connaissance des commentaires de ses ex-collègues enseignants qui se plaignent d’être abandonnés à eux-mêmes par la direction d’établissement lorsqu’ils révèlent les cas de violence ou de harcèlement. La problématique dépasse le simple champ de l’école et nécessite une action cohérente et cohésive de plusieurs ministères. La collègue Bombardier a raison lorsqu’elle classe la violence à l’égard des profs comme un problème d’ordre sociétal.

Le ministre Roberge était un bon enseignant pour l’avoir vu évoluer dans mon entourage lorsque j’étais président de syndicat. Il a également été un excellent critique de l’opposition en éducation. La responsabilité ministérielle le propulse toutefois à l’avant scène et son empressement à vouloir trop bien faire risque de lui jouer des tours et de multiplier les gaffes s’il ne prend pas le temps de réfléchir avant de se lancer dans la mêlée. Les problèmes de violence et de harcèlement découlent de multiples causes et ils ne pourront pas s’atténuer en se limitant à regrouper le même type d’élèves. Au contraire, une telle solution pourrait se transformer en cauchemar.

Contrairement au ministre je crois profondément qu’une meilleure diversité d’élèves dans les classes contribueraient au calme, ce ne serait toutefois pas suffisant. Des ressources professionnelles et de soutien doivent s’ajouter pour contribuer à un meilleur encadrement des élèves. La valorisation sociale de l’éducation et, par conséquent, des personnels qui y oeuvrent, devraient être au premier plan des préoccupations ministérielles pour favoriser un plus grand respect des usagers et de leurs parents à leur égard.

Faire de la politique autrement, demanderait au ministre Roberge d’éviter l’instantanéité du paraître en choisissant d’approfondir la réflexion pour être authentique.