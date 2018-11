Rallye: Karel Carré est le nouveau champion canadien

À bord de leur Subaru WRX STi (écurie Test Racing), Carré et Joyal comptent trois gains et deux secondes places en cinq départs cette année.

« Nous n’étions que six voitures inscrites en Mauricie, mais ç’a été très agréable d’y être. J’aimerais bien, souhaite-t-il, y retourner l’an prochain. »

« C’est le plan, dit-il, puis on verra pour la suite des choses. L’idéal, c’est d’avoir les moyens et les commanditaires pour assurer la défense de notre titre. »

Besner et Joyal aussi

Le Rally of the Tall Pines, présenté à Bancroft, a aussi permis à un autre équipage québécois, composé cette fois de Jean-Sébastien Besner et d’Yvan Joyal (le père de Samuel), de remporter le championnat de l’Est canadien.