Rivian R1T: un mystérieux pickup électrique est dévoilé

Parmi tous les dévoilements automobiles qui auront lieu cette semaine dan le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles, il y a un petit constructeur américain inconnu qui risque de faire jaser.

Dans une ancienne usine Mitsubishi en Illinois, la compagnie Rivian a développé le concept R1T, une camionnette au design futuriste dont les spécifications ont de quoi faire saliver.

Le petit constructeur promet un pickup entièrement électrique qui pourrait parcourir plus de 600 kilomètres en une seule charge, gracieuseté d’une gigantesque batterie au lithium-ion pouvant aller jusqu’à 180 kWh. Pour vous donner une idée, les modèles Tesla les plus puissants utilisent actuellement une batterie de 100 kWh.

Toujours selon les chiffres de Rivian, le R1T pourrait passer de 0 à 100 km/h en trois petites secondes. Et comme une camionnette est construite pour travailler, on promet un rouage à quatre roues motrices et une capacité de remorquage de 5000 kilos (11 000 livres).

En plus de sa variante à 180 kWh, Rivian compte construire des versions du R1T avec des batteries de 105 et de 135 kWh. Le constructeur avance une puissance qui pourrait varier entre 402 et 700 chevaux.

Côté design, Rivian met aussi le paquet avec un véhicule qui ne ressemble à rien d’autre sur le marché. On propose des attributs intéressants comme un coffre sous le capot à la place du moteur, un tunnel transversal qui traverse la boîte et un gigantesque écran tactile à bord.

Trop beau pour être vrai?

Des compagnies qui promettent mer et monde avec des véhicules électriques révolutionnaires, on en voit passer à chaque année. On n’a qu’à penser à Faraday Future, qui semble tombée dans l’oubli malgré la révolution qu’elle promettait.

Rivian rassemble déjà une équipe de quelque 560 employés et assure que son R1T n’est pas de la frime. Même qu’on parle déjà d’une date de commercialisation. Si tout va comme prévu, le constructeur estime que le R1T sera livré à ses premiers clients dès la fin de l’année 2020.

Rivian a même déjà annoncé le prix de base cette camionnette électrique: 69 000$ US, soit l’équivalent d’un peu plus de 90 000$ CAD.

Le concept R1T sera officiellement présenté au public cette semaine lors de l’ouverture du Salon de l’auto de Los Angeles. À ses côtés, Rivian dévoilera aussi un VUS, le R1S.