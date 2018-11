Rousseau et Dion unissent leurs forces pour le transport en commun

Dans une sortie publique conjointe inédite, Jean Rousseau, conseiller de Démocratie Québec, et Raymond Dion, conseiller indépendant, ont proposé l’ajout de 10,5 km d’un parcours de métrobus pour les citoyens de la banlieue nord-ouest.

M. Dion, qui a claqué la porte d’Équipe Labeaume en juillet dernier, participait ainsi pour la première fois, mardi après-midi, à une activité de l’opposition à l’administration municipale actuelle.

«Les citoyens de la banlieue nord-ouest sont mal desservis par le transport en commun. Pourtant, ils paient des taxes comme tous les autres citoyens», ont dit les deux conseilleurs, en chœur.

Concrètement, MM. Rousseau et Dion proposent que le nouveau métrobus soit mis en place sur le boulevard Robert-Bourassa, sur des voies réservées, entre le boulevard Bastien et le boulevard Lebourgneuf pour ensuite gagner la Cité Universitaire. Les voies réservées seraient ajoutées et ne retrancheraient donc aucune voie aux automobilistes. À moyen terme, ce métrobus serait remplacé par un trambus, lors de la mise en place du réseau de transport structurant.

Les deux conseillers ont exprimé des doutes sur le tunnel (ou pont à étagement) proposé par Équipe Labeaume à l’intersection de l’autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf.

Ils ont admis faire leur sortie commune «par opportunisme» dans le contexte du scrutin municipal partiel du 9 décembre dans Neufchâtel-Lebougneuf. Aucun des deux ne donnera d’ailleurs de consigne de vote dans ce district.

Malgré cette «collaboration» inusitée avec DQ, M. Dion a assuré qu’il demeurera conseiller indépendant jusqu’à la fin de l’actuel mandat électoral. Pour M. Rousseau, cette sortie est également une façon de montrer que DQ s’intéresse à la réalité de tous les citoyens de la Ville, y compris ceux des banlieues, a-t-il admis.