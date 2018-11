Shea Weber: le temps le dira

Shea Weber jouera sur l’adrénaline ce soir. C’est généralement le cas de tout joueur qui revient d’une longue absence. Sa présence devrait donc bien servir la cause du Canadien, qui a un urgent besoin d’aide à la défense.

Or, il faudra voir ce qu’il sera en mesure d’accomplir à long terme. Le nouveau capitaine du Tricolore revient de loin. Il a subi deux opérations en l’espace de trois mois cette année, une première au pied gauche en mars et une deuxième au genou droit en juin.

C’est beaucoup pour un défenseur de 33 ans dont la rapidité n’a jamais été la qualité numéro un.

Impact dans le vestiaire

En revanche, son leadership et son expérience seront particulièrement bienvenus au sein d’une formation qui a perdu ses repères dernièrement après avoir connu un excellent départ.

Le Canadien est son équipe maintenant qu’il en est le capitaine. Son discours portera quand des coéquipiers s’aviseront d’écoper de mauvaises pénalités, comme ç’a été trop souvent le cas au cours des derniers matchs.

La force de son tir sera un précieux ajout en supériorité numérique.

Claude Julien a sûrement hâte aussi de revoir Paul Byron dans la formation. Le Tricolore a grandement besoin de lui.

Que se passe-t-il chez les Flyers ?

Les têtes n’en finissent plus de rouler dans la Ligue nationale. Les Kings de Los Angeles, les Blues de St. Louis, les Blackhawks de Chicago et les Oilers d’Edmonton ont procédé à des changements d’entraîneur.

Et hier, Ron Hextall a été relevé de ses fonctions de directeur général des Flyers de Philadelphie. Le président Paul Holmgren a expliqué sa décision par une divergence de philosophie par voie de communiqué. Son explication laconique donne lieu à toutes sortes de spéculations. Ainsi, une rumeur dit que Hextall aurait refusé de congédier l’entraîneur Dave Hakstol.

Les Flyers occupent présentement le dernier rang de la division Métropolitaine.

Le sort de Hakstol dépendra maintenant du nouveau directeur général. Les noms de Chuck Fletcher, congédié par le Wild du Minnesota à la fin de la dernière saison, Ron Francis, qui a été limogé par les Hurricanes de la Caroline, Garth Snow, qui a été remplacé par Lou Lamoriello chez les Islanders de New York, Scott Mellanby, adjoint de Marc Bergevin, et Chris Pronger, consultant aux opérations hockey chez les Panthers de la Floride, sont mentionnés comme candidats à la succession de Hextall.

Un gardien après l’autre

On reprocherait aussi à Hextall d’avoir pris le risque de commencer la saison avec Brian Elliott et Michal Neuvirth, deux gardiens qui sont blessés plus souvent qu’à leur tour.

Les Flyers ont eu recours à cinq gardiens depuis le début de la campagne. Outre Elliott et Neuvirth, Calvin Pickard, Anthony Stolarz et Alex Lyon ont été utilisés.

Plus ça change, plus c’est pareil en ce qui a trait aux gardiens à Philadelphie !