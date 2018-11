Transport en commun : les étudiants favorables au laissez-passer

Les étudiants de l’Université Laval ont accepté majoritairement de payer 120 $ de plus par session pour avoir accès à un laissez-passer universitaire (LPU) pour le transport en commun.

Les quelque 44 000 membres de la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL) et de l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS) ont été appelés à se prononcer sur la mise en place d’un laissez-passer universitaire d’autobus lors des sept derniers jours.

À la CADEUL, les membres ont accepté dans une proportion de 54,4%, et de 71,9% pour l’AELIÉS. Le taux de participation a atteint 40 % dans le premier cas et 25 % dans le second.

Ces résultats ont été entérinés mardi par les conseils d’administration des associations étudiantes.

«La population étudiante de l’Université Laval envoie un message fort en faveur du transport durable. Le projet phare qu’est le LPU trouve écho dans cette population et nous avons maintenant le mandat de le mettre en place d’ici l’automne prochain», a mentionné Mathieu Montégiani président de la CADEUL.

Le référendum organisé par les associations étudiantes s’est déroulé sur le campus du 19 au 27 novembre, par vote électronique. Le LPU devrait maintenant être entièrement financé par les étudiants et offert à la rentrée 2019.

Les associations étudiantes, qui travaillent sur ce projet depuis plus de dix ans, avaient bon espoir qu’il se concrétise une fois pour toutes. Pour 30 $ par mois, les étudiants auront un accès illimité aux services de transport en commun à Québec et à Lévis.

La contribution d’environ 32 000 étudiants à temps plein permettrait d’amasser une somme de 7,3 millions $ par année.

À la suite du référendum, le Réseau de transport de la Capitale (RTC), la Société de transport de Lévis (STLévis) et l’Université Laval ont félicité les associations étudiantes pour avoir mené à terme cet important processus.

Les trois partenaires poursuivront leurs démarches respectives en vue de l’automne 2019.