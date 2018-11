Ubisoft vise 200 millions de joueurs par mois d’ici 2025

L’éditeur de jeux vidéo Ubisoft misera fortement sur les téléphones mobiles pour atteindre l’objectif ambitieux qu’il s’est fixé pour 2025 : 200 millions de joueurs actifs par mois.

« Notre expertise, elle est encore principalement dans les jeux pour consoles et PC. On a un gros boost à faire sur le mobile et c’est ce qu’on a commencé à faire », explique au Journal Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d’Ubisoft.

Pour développer son savoir-faire dans ce segment de marché à forte croissance, « des experts de différents studios dans le monde nous ont rejoints », précise-t-il.

Notons que 200 millions de joueurs par mois, c’est dix fois plus que le nombre actuel d’utilisateurs pour l’ensemble des produits d’Ubisoft. Mais ça reste beaucoup moins que les 345 millions du géant américain Activision Blizzard.

« Certains diront “il est fou”, lance M. Mallat. Non, je suis réaliste. Nous sommes en phase avec le potentiel du marché. »

Streaming avec Google

Outre le mobile, Ubisoft tablera sur les jeux en streaming.

L’entreprise vient d’annoncer un partenariat avec le « Project Stream » de Google qui permet à des joueurs de tester une version en streaming de son nouveau jeu Assassin’s Creed Odyssey, développé par son studio de Québec.

L’avantage du streaming, c’est qu’il permet de jouer sans avoir à acheter de console ou à installer de logiciel sur son ordinateur.

« Ça rend le médium encore plus accessible au plus grand public », note Yannis Mallat.

La technologie reste toutefois à perfectionner puisqu’il est encore difficile de diffuser des images interactives en streaming sans à-coups.

Enfin, Ubisoft tentera d’accroître sa présence en Chine, où l’on compte 500 millions de joueurs. Le géant internet chinois Tencent, qui vient de prendre une participation de 5 % dans l’entreprise française, lui donnera un coup de main.

Pas de nouveaux emplois

Même si Ubisoft entend multiplier par dix le nombre de joueurs qui utilisent ses produits, l’entreprise ne prévoit pas pour l’instant d’accroître sa main-d’œuvre québécoise au-delà de ce qui a été annoncé l’an dernier.

D’ici 2027, Ubisoft promet de faire passer de 4000 à environ 5000 le nombre de ses employés au Québec et d’ouvrir un quatrième studio après ceux de Montréal, Québec et Saguenay.

Rappelons que Québec s’est engagé à maintenir intacts au moins jusqu’en 2027 les crédits d’impôt qui permettent à Ubisoft et à plusieurs autres entreprises du secteur de se faire rembourser par l’État jusqu’à 37,5 % des salaires admissibles.