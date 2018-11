Une équipe de soccer irlandaise feint la mort d’un de ses joueurs

Une minute de silence a été observée avant tous les matchs du week-end dernier de la Leinster Senior League, une ligue de soccer de troisième division irlandaise. Le seul problème, le joueur qui était honoré n’était pas mort.

Fernando Nuno La Fuente est bien en vie et il est de retour chez lui, en Espagne. Son équipe, le Ballybrack FC, avait pourtant annoncé qu’il était décédé dans un accident de la route jeudi dernier.

La formation de la région de Dublin devait affronter Arklow Town samedi, mais le duel a été reporté en raison de la triste «nouvelle».

Histoire bidon

«On nous a dit vendredi matin que le jeune homme était mort. Leur match a été reporté et l’histoire a commencé à s’éclaircir lundi», a expliqué le président de la Leinster Senior League, David Moran, au réseau public irlandais RTÉ.

«Nous voulions offrir nos condoléances et voir si nous pouvions aider sa famille, mais on nous a informés que le corps avait déjà été rapatrié en Espagne. Cela a été le premier signal d’alarme. L’histoire ne tenait pas debout et nous n’obtenions pas de réponse de la part du club.»

«Nous avons vérifié avec les hôpitaux, partout. Personne ne pouvait trouver d’informations à propos de ce jeune homme. Et, évidemment, certains de ses coéquipiers avaient publié sur les réseaux sociaux qu’il était retourné en Espagne il y a quatre semaines», a-t-il ajouté.

Pour un jour de congé?

Moran n’arrive pas à comprendre pourquoi le Ballybrack FC a agi ainsi. «Ça semble un peu extrême comme geste pour avoir un match de congé, a-t-il dit. Ils n’avaient qu’à déclarer forfait. Ils auraient eu une amende et l’histoire se serait arrêtée là.»

«Nous avons agi de bonne foi. Nous avons observé une minute de silence. C’est complètement ridicule», s’est-il désolé.

Des excuses

Le Ballybrack FC a présenté ses excuses, mardi, blâmant une «grave erreur de jugement» de la part d’un des membres de la direction.

Cette personne, qui «vivrait des difficultés personnelles», ne ferait plus partie de l’organisation.

Selon RTÉ, le ou la secrétaire de Ballybrack aurait remis sa démission.