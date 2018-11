Une femme de 45 ans introuvable

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l'aide de la population afin de retrouver Kaytia Kirouac, 45 ans, de Québec.

Cette dernière a été vue pour la dernière fois à la gare d’autobus de Sainte-Foy le 25 novembre dernier vers 17 h 30. Elle devait se rendre en direction de la Beauce, mais elle serait descendue de l’autobus à la gare d’autobus de Sainte-Foy. Elle n'a pas contacté ses proches depuis ce moment.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau de toile blanc et un pantalon noir de type legging avec des taches blanches et des espadrilles grises avec des lacets jaunes. Elle avait deux sacs de voyage et un sac réutilisable de l’épicerie Metro.

Si vous voyez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord.