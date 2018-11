Voici la meilleure nouvelle voiture de l’année selon Le Guide de l’auto

Chaque année, l’équipe du Guide de l’auto publie sa liste des Meilleurs achats dans une foule de catégories de véhicules. Outre ces voitures et utilitaires primés, on accorde aussi le titre de Meilleure nouvelle voiture de l’année.

Pour l’année modèle 2019, c’est la Mercedes-Benz Classe A qui a triomphé aux yeux de l’équipe d’experts du Guide de l’auto.

Commercialisée pour une première fois en Amérique du Nord en 2019, la Mercedes-Benz Classe A deviendra le modèle le plus compact et le plus abordable de la prestigieuse marque allemande.

Disponible en variantes A220 (berline) et A250 (à hayon), la Mercedes-Benz Classe A fait appel à un moteur à quatre cylindres turbocompressé dont la puissance variera entre 188 et 221 chevaux.

«On l’apprécie pour sa belle dynamique de conduite, sa bouille sympathique et la finition de son habitacle. La Classe A introduit également le nouveau système multimédia MBUX de Mercedes-Benz, qui trouvera son chemin dans tous les futurs produits de la marque», note Le Guide de l’auto.

