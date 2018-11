Un duo père-fils maîtrise un voleur qui décède ensuite

En mars 2017, Yan Lafrenière, 26 ans, était en compagnie de sa conjointe enceinte lorsqu’une dispute a éclaté avec un homme dans un dépanneur du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Celui-ci a empoigné la femme enceinte et Lafrenière a répliqué en le tabassant d’une dizaine de coups de marteau, même après qu’il ait été mis hors d’état de nuire. La victime a perdu un œil et Lafrenière a écopé de deux ans d’incarcération pour voies de fait graves.

En janvier 2013, Richardson François et Jerry Théodore, 34 et 37 ans, ont tenté de braquer une bijouterie du Mile End à Montréal. Même s’ils étaient armés d’une machette et d’un pistolet, les propriétaires ne se sont pas laissé faire en se défendant avec un sabre, une bouteille et une chaise, puis une bassine pleine d’acide. Défigurés, les deux cambrioleurs ont pris la fuite avant d’être arrêtés. Aucune accusation n’a été déposée contre les propriétaires de la bijouterie.