3e lien : un projet vert !

François Legault prononcera aujourd’hui son discours inaugural. Parmi ses nombreux défis, il devra convaincre la population, les oppositions et les groupes de pression de la pureté de son engagement envers l’environnement.

Développement

J’ai appris que le premier ministre se servira de l’épineux dossier de 3e lien entre Québec et Lévis pour articuler la vision du nouveau gouvernement en matière de développement économique, de développement durable et de protection de l’environnement. « Il faut éviter les discours idéologiques voulant que tous les projets de développement soient néfastes », dira-t-il.

Monsieur Legault présentera ce fameux projet comme étant l’exemple parfait d’un dossier où il est possible de favoriser le développement tout en étant consciencieux et respectueux de l’intégrité de notre territoire. Pour ce faire, le PM expliquera que le 3e lien permettra d’intégrer efficacement le projet de tramway du maire Labeaume à la Rive-Sud.

Île d’Orléans

Fait nouveau, le chef du gouvernement ira jusqu’à soumettre la possibilité d’unir le projet du nouveau pont de l’île d’Orléans et celui de 3e lien. On peut penser alors que le nouveau pont serait remplacé par une simple sortie intégrée dans un projet de tunnel sous-fluvial. Monsieur Legault ira même plus loin. Il soulèvera l’hypothèse que ce mégaprojet soit l’occasion d’enfouir tous les fils électriques reliant l’île à la terre ferme. Exit les gigantesques pylônes hideux.

Imaginez. À ceux qui reprochaient au nouveau gouvernement de vouloir défigurer le joyau que représente l’île de Félix Leclerc, François Legault proposera plutôt de corriger des erreurs du passé et de lui redonner sa beauté intégrale. Après tout, il ne resterait qu’à démolir le vieux pont pour y arriver.

Avouons que la démarche est habile. Reste à voir si les opposants idéologiques à tout ce qui touche le développement se laisseront charmer par la démarche. Mon petit doigt me dit que la population, elle, le sera.