5 gadgets geek pour se mettre en forme chez soi pendant les Fêtes

C’est connu: entre deux fournées de patates copieusement arrosées de sauce brune, plusieurs prennent la résolution de se remettre en forme dès la fin du congé des Fêtes. Vient ensuite janvier, la cohue infernale dans les salles d’entraînement et finalement, l’abandon.

C’est aussi connu: les lectrices et lecteurs de Pèse sur start sont de fins finauds.

D’où ces idées:

Prendre la résolution AVANT les Fêtes pour se lancer PENDANT et, ainsi, mieux la maintenir ensuite; Se remettre en forme dans le confort et la discrétion de sa maison.

Voici donc cinq gadgets pour y arriver à votre rythme et sans trop vous casser la tête, le tout dans un environnement familier: votre demeure!

#1: Le yoga à la sauce Diamond Dallas Page

Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Diamond Dallas Page — ou DDP pour les intimes — est un ex-lutteur de la WCW et de la WWE qui, blessé de partout, s’est intéressé au yoga pour se garder en forme sans aggraver son cas.

Il en résulte une approche de la discipline pour les gens qui ne sont pas trop «namasté». À mi-chemin entre la méthode Pilates et le yoga, l'entraînement à la sauce DDP est facile d’approche et plutôt abordable. On nous propose un programme, les séances sont de durée variable et plusieurs modifications aux mouvements plus exigeants sont offertes.

La cerise sur le sundae, c'est que ça fonctionne! Si vous avez des attentes raisonnables (reprendre un peu de souplesse, s’énergiser au quotidien, raffermir vos membres, avoir du gros fun, etc.), vous ne serez pas déçus!

En prime, le tout est animé par DDP, un bonhomme qui, derrière ses airs de douchebag un peu mononc’, s’avère incroyablement encourageant et charimastique.

On peut se procurer les différents kits d’entraînement sur DVD ou encore via un abonnement mensuel à une app.

#2: Zwift ou faire du vélo de course à l’aide d’un jeu vidéo

Voilà une solution pour les gens plus fortunés qui sont à la fois fans de vélo et frileux l’hiver. L’app Zwift vous permet de vous entraîner à la maison, mais aussi de faire des balades et des courses virtuelles contre de véritables adversaires abonnés à l’app.

En plus d’un abonnement, vous aurez besoin d’un support pour votre vélo afin de communiquer avec l’app (transmettre votre vitesse, recevoir la résistance requise pour «simuler» ce parcours en montagne, etc.). On ne va pas se leurrer, ça coûte une beurrée: plus de 1000$.

À ce prix là, on vous suggère de vous procurer un vélo usagé et une paire de combines pour vous initier au vélo d’hiver tout en gardant la forme. Si toutefois vous êtes un(e) ex-Dragon(ne), le Zwift est pour vous.

#3: Les bandelettes TRX: pour un entraînement complet dans un espace restreint

Le système TRX consiste en une multitude de bandelettes qui permettent de se livrer à des exercices sans poids qui ciblent différentes parties de votre anatomie.

Il ne suffit bien souvent que d’une porte pour installer votre kit et vous lancer.

Ce kit TRX comprend un sac de transport et, évidemment, un guide d’entraînement.

#4: Stealth pour travailler vos abdos tout en jouant

Outre le rêve du fameux six pack, le travail des abdominaux vous permet d’avoir un core tonifié afin de stabiliser votre colonne vertébrale et le bas de votre dos.

Pour celles et ceux qui font du 9 à 5 assis dans un bureau, c’est une zone à privilégier lors de vos séances d’entraînement.

Comme faire la planche peut parfois être plate en plus d’être exigeant, on surveille de près le système Stealth, un gadget qui permet de se livrer à différents exercices visant les abdominaux tout en jouant à un jeu vidéo (d’apparence assez basique, avouons-le).

#5: S’initier au jogging ou la marche rapide... en se sauvant des zombies!

Zombies, run! est une app de course où vous devez vous risquer dans un monde infesté de zombies afin de récupérer des ressources pour votre campement de survivants.

L’app vous motive à l’aide de musiques immersives et de missions engageantes, vous donne des indications vocales («Accélère! Des zombies te poursuivent!») puis vous récompense à la fin de votre parcours avec des ressources qui s’additionnent au volet «jeu vidéo» de Zombies, run!

Ceci étant dit, prière de consulter un professionnel de la santé avant de vous lancer dans une remise en forme. Aussi, notons qu’on mise ici sur votre santé plutôt que la perte d’un nombre X de centimètres à votre tour de taille.

Sur ce, bonne sudation!