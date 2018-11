Candidat à la chefferie du Bloc québécois: Yves-François Blanchet est «un ami» du PQ, dit Bérubé

La candidature d’Yves-François Blanchet à la chefferie du Bloc québécois, à Ottawa, est accueillie chaleureusement au sein du caucus péquiste.

L’ex-ministre de l’Environnement dans le bref gouvernement Marois sera de passage à Québec aujourd'hui pour rencontrer ses anciens collègues au salon des députés. «C'est un ami. C'est un ami du Parti québécois et c'est un ancien collègue, et on veut entendre ce qu'il veut faire pour le Bloc québécois», a commenté en matinée le chef parlementaire par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé.

«Yves-François Blanchet est non seulement quelqu'un qui a des convictions assumées, c'est un communicateur chevronné», a-t-il ajouté.

Pour M. Bérubé, le candidat à la chefferie a accepté de quitter ses nombreuses tribunes médiatiques, notamment à l’émission Les Ex sur les ondes de Radio-Canada, par sens du «devoir». «Alors, c'est une bonne nouvelle pour les militants indépendantistes, c'est une bonne nouvelle pour le Bloc québécois», estime-t-il.

Après la dégelée que le PQ a subie aux dernières élections – le nombre de ses élus a chuté et il ne possède plus que 10 sièges à l’Assemblée nationale –, le parti pourrait collaborer de près avec le Bloc québécois aux élections fédérales qui doivent avoir lieu l’automne prochain.

«Il se pourrait qu'on ait des choses à dire, nous aussi, puis qu'on ait envie de poser des questions, voire même de s'impliquer avec le Bloc québécois. On l'a toujours fait, ce ne sera pas une surprise, mais on va voir quel degré ça va prendre», a évoqué Pascal Bérubé, soulignant que la décision relève des instances du PQ.

Yves-François Blanchet a également rencontré les élus de Québec solidaire, l’autre parti souverainiste représenté à l’Assemblée nationale. «Mon désir est de faire en sorte que tous les souverainistes développent des terrains d’ententes possibles. On n’a pas le luxe de ne pas travailler ensemble, les gens qui sont souverainistes», a-t-il lancé en mêlée de presse.

Avec la collaboration de Charles Lecavalier