Devenir l’opposition

Je blague. Le PLQ revient dans l’actualité régulièrement, notamment sur la question environnementale et en présentant lundi la mise à jour économique, qui sera présentée la semaine prochaine comme le premier test du nouveau gouvernement.

Il faut néanmoins admettre que c’est difficile pour le gouvernement sortant de retenir l’attention, alors que tous les yeux sont rivés vers la CAQ ou que QS fait parler d’elle avec les sorties d’une de ses députées. Ce n’est pas facile pour le PQ non plus, mais sa reconnaissance comme groupe parlementaire lui a procuré un peu de lumière.

On constate surtout que ce qui sera le plus difficile pour la nouvelle opposition officielle, c’est de trouver un ton qui lui permettra d’être mordante sans se placer en contradiction avec la décennie et demie qu’elle a passée au gouvernement.