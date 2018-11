En quoi consiste le programme Nager pour survivre?

Dans son rapport sur la mort du jeune Blessing Claude Moukoko dans la piscine du Centre Père-Marquette, à Montréal, le coroner Dr Louis Normandin recommande que le programme Nager pour survivre soit plus «formellement intégré» en milieu scolaire.

En quoi consiste ce programme? On fait le point avec le directeur général de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins.

Une évaluation en trois étapes

«On fait une entrée en roulade dans la partie profonde pour recréer la désorientation lorsque vous tombez de façon involontaire dans une partie profonde. Est-ce que vous êtes capable de vous maintenir à la surface pendant 60 secondes afin de prendre le contrôle de votre respiration et de pouvoir repérer l’endroit où vous pourriez vous accrocher? Finalement, est-ce que vous pouvez vous déplacer sur deux longueurs de cette piscine, peu importe la façon? Si l’élève réussit ces trois étapes, on présume qu’il a la capacité minimale pour aller dans la partie profonde de la piscine», explique M. Hawkins.

«Nager pour survivre n’est pas un cours de natation, mais on a une évaluation formelle qui est faite et on est capable de pouvoir dire quel élève peut aller dans la partir profonde de la piscine versus celui qui a peut-être besoin d’apprendre les rudiments de base de la natation.»

Actuellement, le programme existe déjà dans certaines écoles de la province qui se sont portées volontaires pour l’intégrer auprès des élèves de 3e ou 4e année du primaire.

Selon le directeur général de la Société de sauvetage, un jeune qui ne réussit pas l’évaluation devrait rester dans la partie la moins profonde de la piscine ou encore se munir d’un dispositif de flottaison.

La démarche serait d’autant plus importante du fait qu’on ne pourrait pas se fier à l’auto-évaluation des élèves.

«Les observations que j’ai faites au niveau primaire et même au niveau secondaire, lorsque je pose la question «Savez-vous nager?», habituellement tout le monde lève la main. Il y a l’influence des pairs», affirme Raynald Hawkins selon qui «on sait peut-être plus se baigner que l’on sait nager».

«Je préconise l’apprentissage de la natation le plus rapidement possible parce qu’on est entouré de lacs, de cours d’eau et de piscines résidentielles dont certaines sont creusées avec une partie profonde. [...] Le cursus scolaire est le meilleur filet de sécurité pour en échapper le moins possible», conclut le directeur général de la Société de sauvetage.