Fitch diminue la cote de Bombardier

L'agence de notation Fitch a abaissé la cote sur la dette à long terme de Bombardier, la faisant passer de «B» à «B-», a-t-elle annoncé mercredi.

En vertu de cette cote plus basse, Bombardier risque de devoir emprunter à des taux plus élevés.

Cette nouvelle fait suite à l'annonce des chiffres du troisième trimestre de l'entreprise, qui ont inquiété nombre d'investisseurs il y a quelques semaines. Un trou de 600 millions $ US, attribué à des retards dans sa division ferroviaire, a effectivement été dévoilé par l'entreprise.

Fitch craint que Bombardier peine à générer des liquidités et à contrôler ses flux de trésorerie. Ces craintes sont toutefois atténuées par différentes mesures prises récemment par l'entreprise, incluant la vente de son programme d'avions à hélices Q Series à Longview Aviation et de ses activités de formation des pilotes et des techniciens à CAE.

L'entreprise compte aussi sabrer environ 5000 postes d'ici 12 à 18 mois pour générer des économies de 250 millions $ US.

La firme de notation a aussi indiqué qu'elle estime toujours que l'acquisition par Airbus des avions de la C Series permettra d'assurer la viabilité du programme. Par conséquent, elle a attribué une perspective «stable» à la cote de Bombardier.

Le géant de l'aéronautique et des transports montréalais possède aujourd'hui une dette avoisinant les 11 milliards $ US, estime Fitch.

L'action de Bombardier a clôturé la séance à 2,13 $ CAN mercredi, en baisse de 5,33 %. Elle valait 3,19 $ CAN le 7 novembre dernier, à la veille de l'annonce des résultats trimestriels.