Gosselin estime que le voyage de Labeaume en France tient de l'improvisation

Le voyage en France de Régis Labeaume est de «l'improvisation» et le maire aura des comptes à rendre sur sa réelle pertinence, estime le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin.

«J'ai de la misère à suivre le maire. C'est beaucoup d'improvisation. Pas de plan», a commenté M. Gosselin aujourd'hui.

Le maire de Québec s'est envolé pour la France le 22 novembre et rentrera au pays le 2 décembre prochain. Il est en mission de recrutement de main-d'œuvre, mais il en a profité, comme il le fait habituellement, pour faire des visites d'intérêt, notamment au chantier maritime de Saint-Nazaire, au marché de Noël de Nantes, dans diverses entreprises et dans un incubateur. Il a aussi rencontré des élus locaux à Nantes et Rennes.

«Il est parti en disant qu'il allait faire un voyage pour recruter, pour combler la pénurie de main-d'œuvre à Québec. On a dit qu'on était d'accord avec ça, parce que les employeurs le demandaient. Mais là, en même temps, il a l'air d'un enfant dans un magasin de jouets. Il voit des choses là-bas et veut ramener ça à Québec.»

Le maire a manifesté de l'intérêt pour un incubateur d'entreprises français, dont il veut reproduire le modèle à Québec, et pour un logiciel 3D qui pourrait aider à modéliser le tramway et à mieux vendre le projet.

Jean-François Gosselin soutient que le maire n'a pas besoin d'aller en France pour découvrir que le Québec a mauvaise réputation auprès des immigrants en raison des embûches administratives qui compliquent le processus. «Ça fait des mois que je le lui dis.»

«C'est un voyage de 11 jours en France. J'espère que lundi soir, au conseil municipal, il pourra nous dire concrètement ce que ça a donné aux citoyens de Québec.»