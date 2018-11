«J’ai perdu un ami intime, un poète plus grand que nature!» – Lucien Francœur

Mon ami Claude Péloquin vient de s’envoler vers son île mirifique dans le Grand Bar clandestin des poètes maudits où les Muses l’attendaient depuis une quinzaine de jours.

Pélo était un être vulnérable, fragile derrière ses frasques d’une si belle arrogance. Il était généreux, fidèle en amitié! Pour moi: un complice indélébile en poésie.

Claude se levait avec un poème en tête et se couchait avec un autre au cœur. Il était le seul poète d’ici à vivre de poésie du lever jusqu’au coucher.

J’ai perdu un ami intime, un poète plus grand que nature! Un frère d’armes et de larmes. Péloquin fut méprisé par toute l’intelligentsia de ma génération, celle de 1968 à 1988: tous ces «poètes» lui ont refusé subvention après subvention. Pélo en souffrait dans tout son être! En dernier, les 6 mois avant sa mort: pas une crisse de cenne. Pélo fut une force de la nature. Un «Dali» d’ici: mais au lieu de vendre ses poèmes-affiches 100 000, il les vendait 15 000 $.

Tous nos millionnaires l’on laissé dans la misère! Claude je t’aime. Tu es mon frère de cœur de sang et d’esprit! Je pleure ton départ dans la solitude palliative! Attends-moi au Paradis des Poètes Maudits, des maudits poètes. Je pleure des larmes de plomb sur la beauté de ton être poétique. Claude mon ami, frère de sang, ta mémoire vit en moi. Je vais enregistrer M. l’Indien sur le prochain album d’Aut’Chose!

On a pris notre dernière bière ensemble, le soir du lancement de ma fille et du tien! Dans un p’tit bar à côté de la librairie Le Port de Tête, des amis à moi, Éric le fondateur. J’ai su que ça n’allait plus quand tu n’as pas fini ta bière. Claude, je pleure comme un chien sale! Ne m’oublie pas. Je tarderai pas à te rejoindre, et garde-moi une Muse punk-rock: Perfecto, bottes Brando, jeans déchirés, chapeau de cowboy... d’autres amis vont aller te rejoindre avant moi, avec mes messages de tendresse.

«Vous êtes pas écœurés de mourir bande de caves! C'est assez!» Pélo

Ton ami en larmes. Lou!