La résistance gagne les écoles

Pour le français, elle aurait dû s’exiler ailleurs en Ontario ou au Québec. « Au Québec, j’aurais dû faire un an de plus à l’université et je n’ai pas l’argent pour ça », dit-elle.

De toutes les communautés francophones de l’Ontario, celle du grand Toronto connaît le plus haut taux de croissance. Or, le taux d’accès à l’éducation postsecondaire en langue française varie de 0 à 3 % seulement, dans le centre-sud-ouest de la province.

« En français, quand tu vis à Oakville et que tu représentes 0,08 % de la population de la ville, après l’école, il n’y a rien. Tu vis ta francophonie à l’école et puis that’s it. C’est sûr que j’aurais préféré avoir une plus belle école, ou plus d’activités parascolaires. Mais pour avoir droit à ça, j’aurais dû étudier en anglais. »