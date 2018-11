La finale de XOXO, animée par Anouk Meunier, a été riche en rebondissements et confessions croustillantes de la part des célibataires et des conseillers.

Les célibataires en avaient long à dire sur leur expérience et certaines chicanes inachevées sont revenues à la surface...

Besoin d'un récapitulatif de cette soirée qui a pas mal brassé?

Voici les 10 moments les plus mémorables des retrouvailles de «XOXO»

1. Quand Anouk a parlé de la réaction de Selma-Rose lorsqu'elle a appris l'histoire de Las Vegas

Capture d'écran TVA

Capture d'écran TVA

Dans un élan de colère, Selma-Rose avait traité Manuel de «gros cave».

2. Quand chaque gars essayait de jeter le blâme sur l’autre concernant la «fuite» sur ce qui s’était passé à Vegas.

Capture d'écran TVA

Qui a brisé le pacte entre les trois filles et les trois gars? Maxime? Manu? Mathieu? Ce n'est pas clair!

3. Quand le ton a monté entre Olivier Primeau et Selma-Rose

Capture d'écran TVA

Capture d'écran TVA

Olivier Primeau a tenté de prendre Selma-Rose en faute en mentionnant qu’une «source» lui avait dit qu’elle ne se voyait pas avec Manuel à l’extérieur de l’émission. Après quelques échanges tendus, les deux ont fini par dire qu’ils n’aimaient pas l’attitude l’un de l’autre. Malaise!

4. Quand ils ont fait une rétrospective des meilleurs moments «fashion» de Cary Tauben

Capture d'écran TVA

Ça n’aurait pas été «la vie XOXO» sans les looks de Cary Tauben!

6. Quand Olivier Primeau a dévoilé par mégarde qui était sa «source» (Cindy-Ann) et que les deux filles ont dû s’expliquer.

Capture d'écran TVA

Capture d'écran TVA

Le malaise était palpable quand Olivier a laissé échapper que c’était Cindy-Ann sa «source». La pauvre a dû se défendre tant bien que mal à une Selma-Rose pas du tout enchantée.

5. Quand Mégane a traité Cindy-Ann et Nathan de manipulateurs.

Capture d'écran TVA

Elle n’a pas beaucoup parlé lors de son passage à l’émission, mais avait une opinion claire sur «Nate The Snake» et sa douce.

7. Quand Valérie a confié qu’elle avait eu le cœur brisé par Mathieu.

Capture d'écran TVA

Capture d'écran TVA

Mathieu lui a dit qu’il ne pourrait jamais tomber en amour avec Valérie et qu’elle n’était pas la femme de sa vie. :(

8. Quand Léane et Jake ont annoncé qu’ils étaient plus forts que jamais.

Capture d'écran TVA

Peu de couples ont traversé l’épreuve de la «vraie vie» (parlez-en à Val et Mat), mais Jake et Léane ont confié qu’ils étaient toujours un couple à part entière. Bravo!

9. Quand Jake a dit à Molly que c’est elle qui lui avait «sauté dessus».

Capture d'écran TVA

Jake et Molly se sont frenchés lors d’un party et cette histoire est (encore) venue hanter le mannequin qui a essayé de faire porter le blâme à Molly. Une anecdote de morsure dans le cou a toutefois rapidement fait taire le jeune homme.

10. Quand la rivalité Fantone-Primeau a atteint son apogée.

Capture d'écran TVA

Capture d'écran TVA

On le sait, Olivier Primeau et Elisabetta Fantone ne se sont vraiment pas bien entendus durant l’émission. Les deux conseillers semblent toutefois avoir une relation cordiale... quand on ne parle pas de la game!