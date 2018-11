Les 7 tendances mode que les vedettes et influenceuses québécoises portent cet automne

Pour affronter les jours gris avec style, on s’inspire de nos vedettes et influenceuses préfs qui s’emparent des tendances cool de la saison pour réaliser des looks de feu. À go, on les copie!

1. Le chandail style polar | Sarah-Jeanne Labrosse

Le look après-ski semble avoir la cote cette saison, alors rien de mieux qu’un polar pour se garder bien au chaud les jours de grandes froideurs.

Chandail, 40$, zara.com

2. L’imprimé léopard | Alice Morel-Michaud

Que ce soit sur un manteau, un pantalon ou des accessoires, le motif léopard est sans aucun doute l’imprimé star de la saison.

Pantalon léopard, 20$, hm.com

3. Le manteau effet mouton | Alanis Desilets

Pour se blottir au chaud tout en étant stylé, le manteau effet mouton est LA veste parfaite pour pratiquer la superposition avec brio.

Manteau, 89$, urbanoutfitters.com

4. Le pantalon de style cargo | Marina Bastarache

Cette paire de pantalons, très populaire dans les années 90, revient au sommet des tendances les plus convoitées de l’automne. Pour être encore plus trendy, on accroche une chaîne à notre ceinture. Avril Lavigne, tu n’as qu’à bien te tenir!

Pantalon cargo, 52$, forever21.com

5. Le pull néon | Marianne de 2e peau

Ce n’est pas parce que les jours gris se font nombreux qu’il faut absolument se laisser influencer par la température. Cette saison, on choisit un sweater de couleur «punch» pour égayer tous les regards!

Pull oversized, 60$, zara.com

6. Le motif python | Noemie Lacerte

Si pendant longtemps on croyait que l’imprimé serpent était classé dans le rayon des oubliettes, eh bien cette saison, il est plus présent que jamais. Que ce soit sur des pantalons ou sur des bottes, ce motif est choisi minutieusement par les influenceuses pour flasher n’importe où elles passent.

Jeans à motif serpent, 50$, zara.com

7. Le béret | Lucie Rhéaume

Un incontournable saison après saison, le béret est l’accessoire par excellence pour donner de la personnalité à vos looks d’hiver.

Béret en fausse fourrure, 16$, forever21.com

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!