Les chercheurs auront accès aux zones peu profondes

RIMOUSKI | Les scientifiques québécois pourront mieux évaluer les secteurs à risques et identifier les meilleures solutions aux phénomènes d’érosion et d’inondation sur le bord de l’eau, parce qu’ils auront accès à des données méconnues jusqu’à ce jour.

Les chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) pourront en effet étudier les zones peu profondes sur le bord de la mer, grâce à de nouveaux équipements faits sur mesure.

Les données sont faciles à amasser à pied sur le bord de l’eau ou en mer à partir d’un navire, mais pas entre les deux.

« Les données permettront de mieux évaluer les secteurs les plus à risques, et de mieux identifier les solutions d’adaptation », souligne Pascal Bernatchez, titulaire de la Chaire de recherche en géoscience côtière à l’UQAR.

Les tempêtes d’hiver

Les scientifiques pourront aussi compiler des données en hiver. Les tempêtes hivernales qui provoquent des dommages lors de grandes marées dans l’Est-du-Québec sont appelées à augmenter en raison des changements climatiques.

« Ça va nous aider à faire une meilleure cartographie des zones à risques de submersion. L’érosion, on le mesure et on est capable de le voir venir. Mais les événements de tempête, quand ça arrive, c’est plus sournois », ajoute M. Bernatchez.

Une motomarine et un véhicule à chenilles seront faits sur mesure par le Centre de technologies avancées Bombardier produits récréatifs, ce qui pourrait attirer l’attention à l’international.