Les conservateurs sont les mieux placés pour répondre au populisme, estime Harper

Il est nécessaire que les gouvernements soient à l’écoute des insatisfactions de leur population et d’adopter leurs politiques afin d’éviter des options plus extrêmes, prévient l’ancien premier ministre du Canada Stephen Harper, qui a livré mercredi une première entrevue en français depuis son retrait de la vie politique.

En exclusivité à TVA Nouvelles, M. Harper a expliqué à Mario Dumont avoir écrit le livre Right Here, Right Now (Ici, maintenant, en français) pour donner des conseils aux conservateurs à travers le monde sur la façon de répondre à la montée du populisme.

«Le conservatisme est une philosophie basée sur l’expérience humaine, résume Stephen Harper. Ce n’est pas une feuille de route pour tous les pays, dans toutes les circonstances, mais je pense que nous sommes bien positionnés pour vraiment réaliser que le populisme exprime des inquiétudes et des préoccupations bien réelles. Il est nécessaire de proposer des solutions réalistes.»

De mauvaises politiques

L’ancien chef du Parti conservateur du Canada croit que des politiques ont été réalisées de très mauvaise façon dans plusieurs pays depuis des années et que l’insatisfaction des citoyens est légitime. On en voit un exemple présentement aux États-Unis. Bien que Trump soit quelqu’un de «culturellement très non canadien», il parle au nom d’un grand pourcentage de la population, selon Harper.

«Il est possible que Trump échoue, mais le phénomène qui a créé Donald Trump va rester avec nous jusqu’à ce que la classe politique réponde aux préoccupations de la population», estime M. Harper.

Les «gilets jaunes»

Au lieu d’une opposition gauche-droite, Stephen Harper constate qu’un spectre politique élitisme-populisme extrême s’installe dans certains pays, dont la France. Par ailleurs, le mouvement des «gilets jaunes» en est l’exemple le plus récent.

«Le président français représente l’élite libérale. Il propose une taxe sur le carbone massive sur la population qui n’est pas réaliste, croit Harper. Un chef responsable doit évidemment reconnaître que l’environnement est une priorité, mais ça ne doit pas avoir de conséquences sur le niveau de vie des travailleurs.»

Déclin des médias traditionnels

Stephen Harper croit que les mouvements populistes peuvent prendre de l’ampleur grâce aux médias sociaux et aux médias non traditionnels. Il est aujourd'hui plus facile d’organiser des idées politiques à l'extérieur du cadre des médias dit traditionnels.

«Je pense que la montée du populisme et le déclin des médias traditionnels ne sont pas une coïncidence», dit M. Harper.

Son moment le plus difficile

Dans son livre, Stephen Harper, qui a été premier ministre de 2006 à 2015, raconte que l’un des moments les plus difficiles de sa carrière politique a été la signature d’une aide aux constructeurs automobiles.

«Le président Bush avait décidé de restructurer l’industrie automobile, dit M. Harper. Si le Canada ne participait pas, l’industrie aurait déménagé aux États-Unis. C’est un exemple de réalisme politique.»

D’autre part, son meilleur moment a été les Jeux de Vancouver de 2010, qui ont représenté un important moment de nationalisme canadien.

«Un problème que j’ai avec les élites modernes est leur perspective antinationalisme, dit Stephen Harper. Un bon nationalisme fait partie d’une société normale. Évidemment, l’extrême est dangereux, mais n’importe quelle idéologie extrême est dangereuse.»

Fondamentalement optimiste

En conclusion, l’ancien premier ministre s’estime optimiste face à l’avenir. L’arrivée des nouvelles technologies offre aux jeunes de nouvelles opportunités.

Malgré les turbulences politiques, Stephen Harper croit que les sociétés capitalistes et démocratiques ont démontré avoir la capacité de s’adapter et de répondre aux défis.