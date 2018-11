Les Oilers prêts à échanger le divertissement pour des victoires

Depuis que Ken Hitchcock a remplacé Todd McLellan à la barre de l’équipe, les Oilers d'Edmonton n’ont inscrit que huit buts, une moyenne de deux par match, mais ils ont également amassé cinq points sur une possibilité de huit.

«Nous sommes là pour gagner des matchs et si c’est la façon d’y arriver, tant mieux», a indiqué Connor McDavid au quotidien «Edmonton Sun» après le gain de 1 à 0 en prolongation mardi contre les Stars de Dallas.

Le joueur-étoile, qui a vu sa séquence de six matchs avec au moins un point prendre fin contre les Stars, est à l’aise avec l’idée de troquer un style de jeu plus explosif contre davantage de points au classement. Avant les matchs de mercredi, les Oilers étaient sixièmes dans la section Pacifique.

Et de toute façon, les différences entre Hitchcock et McLellan sont beaucoup moins importantes que certains le croient, selon McDavid.

«Le message [avec Hitchcock] est de travailler fort partout sur la glace, de revenir en défense et de s’impliquer en échec-avant, a-t-il expliqué. Je ne crois honnêtement pas que notre système ait beaucoup changé. Nous tentons d’éliminer les grosses erreurs et nous avons réussi dans l’ensemble.»

Consensus

McDavid n’est pas le seul joueur des Oilers à accueillir à bras ouverts les récents succès de l’équipe.

«Je ne sais pas pour vous, mais je suis tout à fait à l’aise avec une victoire de 1 à 0, a lancé Ryan Nugent-Hopkins. [Dernièrement], nous jouons de manière très responsable. C’est difficile pour l’autre équipe de marquer contre nous.»

«Je suis heureux avec cela, a pour sa part indiqué Oscar Klefbom, auteur du but vainqueur mardi, au réseau Sportsnet. Pour le sport en général, je préfère un pointage de 5 à 0 et un match rempli d’action. Toutefois, en tant que défenseur, c’est un match solide pour nous, surtout avec Mikko Koskinen dans le filet.»

Nouveau partant?

Parlant de Koskinen, ce dernier est en voie de ravir le poste de partant à Cam Talbot. Le vétéran de 30 ans, qui a passé les cinq dernières saisons dans la Ligue continentale de hockey (KHL), a entamé trois des quatre derniers matchs des siens.

En 10 matchs et neuf départs cette saison, il a présenté une fiche de 6-2-1, une moyenne de buts alloués de 2,29 et un taux d’efficacité de ,923. En comparaison, Talbot a maintenu un dossier de 5-9-1, un taux d’arrêts de ,889 et une moyenne de 3,29.

Cela dit, Hitchcock n’est pas prêt à nommer un gagnant dans cette course. «Nos deux gardiens sont la force de notre équipe», a-t-il affirmé.