L’ONU veut museler les journalistes?

Les 10 et 11 décembre prochain, au Maroc, les pays membres de l’ONU seront appelés à signer un Pacte mondial sur les migrations.

Comme on pouvait s’y attendre avec un sujet aussi explosif, le diable est aux vaches.

Mais plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et Israël, ont fait savoir qu’ils ne signeraient pas cette entente.

C’est écrit en noir sur blanc dans le préambule : « Le Pacte mondial réaffirme le droit souverain des États à déterminer leur politique nationale en matière d’immigration, et leur prérogative de régir l’immigration au sein de leur sphère de compétence nationale... »

(Merci, l’ONU, c’est gentil de respecter la volonté du peuple et la souveraineté des États !)

Mais une mesure fait particulièrement sursauter. Celle concernant la presse et les médias.

« Il faut recadrer le discours sur la migration, pour qu’il cesse de véhiculer des idées trompeuses ou faussées et donne une image exacte de l’importance que revêt la migration et du rôle positif qu’elle peut jouer dans le monde actuel », dit le Pacte.

Les États signataires sont invités à promouvoir « les reportages indépendants et objectifs » et à « sensibiliser et éduquer les professionnels des médias » sur les questions de l’immigration.