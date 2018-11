MLS : David Villa fait ses valises, Bastian Schweinsteiger reste

Deux joueurs-vedettes de la Major League Soccer (MLS) ont emprunté des voies différentes pour la suite de leur carrière, mercredi, puisque David Villa a confirmé son départ du New York City FC, tandis que Bastian Schweinsteiger a annoncé son retour avec le Fire de Chicago.

Villa divorcera officiellement de l’organisation new-yorkaise à la fin de son contrat, le 31 décembre. L’athlète de 36 ans a été le premier joueur désigné de l’histoire et le premier capitaine de cette concession, amorçant son séjour dans la Grosse Pomme en 2014. Il a totalisé 124 rencontres au sein de la MLS, inscrivant 80 buts.

AFP

«Je peux simplement dire merci à tout le monde, d’abord à cette équipe qui m’a donné la chance d’arriver ici. Le NYFC et la MLS m’ont accepté, tandis que les gens du club m’ont aidé quotidiennement, a-t-il commenté sur le site du NYFC. Mon expérience ici fut incroyable. Ça m’a tout donné, comme joueur de soccer, personne et homme de famille. Je me souviendrai toujours de ce séjour avec amour. Mon cœur demeurera ici et je serai toujours un partisan du NYFC.»

Le vétéran a été choisi le joueur offensif par excellence du circuit Garber en 2016. Par ailleurs, certaines sources ont évoqué la possibilité du départ de Villa vers un club asiatique.