« Doit-on dire ma demeure ou ma résidence » ? On peut employer les deux noms pour désigner le lieu où l’on habite. Votre résidence est votre demeure et vice versa. Le mot résidence désigne aussi le lieu où demeure un personnage officiel (la résidence du gouverneur général) ou un établissement offrant des services d’hébergement, d’assistance et de soins de santé à des adultes en perte plus ou moins grande d’autonomie. En médecine, la résidence est le programme de formation en hôpital auquel doit s’inscrire un étudiant détenteur d’un diplôme de premier cycle pour obtenir son droit d’exercer. Le mot demeure apparaît dans quelques expressions. Une mise en demeure est un ultimatum. On peut s’installer quelque part à demeure, c’est-à-dire de manière fixe. L’expression « il y a péril en la demeure » signifie « il y a un risque à attendre ». Autrement dit : il faut agir ! La locution « dernière demeure » est... claire.