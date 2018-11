Plus de 59 000 foyers privés de courant au Québec

La tempête qui a balayé plusieurs régions du Québec dans la nuit de mardi à mercredi a causé de nombreuses pannes sur le réseau d’Hydro-Québec: plus de 59 000 foyers se trouvaient toujours sans électricité mercredi matin au Québec.

À 7 h, 59 126 abonnés d’Hydro-Québec demeuraient sans électricité en raison de 387 pannes.

La Mauricie, avec plus de 33 000 abonnés privés de courant, a été particulièrement touchée. Tout comme la Montérégie avec plus 9000 clients dans le noir, et le Centre-du-Québec (8371).

À Montréal, 2295 foyers ont été touchés par des pannes.

«Une grande majorité des clients retrouveront le service d'électricité d'ici la fin de la journée, sauf pour les secteurs plus durement touchés», a indiqué Hydro-Québec, dans un communiqué.

La société d’État a indiqué que 250 équipes ont été déployées sur le terrain afin de rétablir le service le plus rapidement possible.