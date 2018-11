Qui est votre «streameur» Twitch préféré?

Hop! On vient tout juste de mettre en ligne un nouvel épisode de Jeuxplique, le balado «grand public» mensuel de Pèse sur start où on décortique des moments clés de l’industrie du gaming et de la culture geek.

En gros, c’est un balado à écouter avec vos proches qui voudraient se familiariser avec les jeux vidéo et la «geekness». Et, du côté des habitués de Pèse sur start, ils risquent fortement d’y apprendre une chose ou deux!

Au programme de notre épisode...

Après avoir abordé Fortnite lors de l’édition précédente, on poursuit aujourd’hui avec la plateforme Twitch. , on poursuit aujourd’hui avec la plateforme Twitch.

Pourquoi regarder d’autres joueurs s’amuser quand on pourrait nous-mêmes manier nos manettes?

Comment ça se fait que certains joueurs deviennent riches et célèbres avec cette plateforme?

Comment faire pour se distinguer au Québec sur Twitch?

Plusieurs questions... et beaucoup de réponses!