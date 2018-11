Rennes a son métro, Québec attendra

La ville de Rennes en France, où le maire Régis Labeaume a effectué un marathon de rendez-vous avec des élus et des entreprises depuis deux jours, est la troisième plus petite ville de la planète qui possède son propre métro, avec ses 215 000 habitants.

Le maire de Québec n’a pas cherché à en savoir davantage sur le sujet ni à le voir durant son court séjour dans le chef-lieu de la Bretagne.

Allergique à toutes les questions du Journal concernant un projet de métro à Québec, en marge de sa mission économique en France, le maire Régis Labeaume a néanmoins fini par nous dire en fin de journée, mardi, que le jeu des comparaisons entre Rennes et Québec ne tient pas la route à ses yeux.

La densité de population à Rennes, par kilomètre carré, est presque quatre fois plus élevée, a-t-il noté.

Deux villes «incomparables»

«C’est incomparable. Et on ne pourrait pas faire juste huit kilomètres à Québec. Il faut aller en banlieue pour l’accessibilité, mais oublie ça ; deux fois plus cher pour quatre fois moins de clients, c’est impossible», a-t-il martelé, convaincu qu’il faudrait débourser deux fois plus de sous que pour le projet actuel de tramway évalué à 3 G$.

«On les a faits les calculs, puis il n’y a pas de miracles là-dedans. Tu ne peux pas doubler le prix de ce que tu fais pour quatre fois moins de clients [qu’à Rennes]», a-t-il insisté, fermant la porte à double tour à un métro pour la capitale, malgré les voix qui s’élèvent en faveur d’un tel projet.

L’aire urbaine de Rennes comprend une population de plus de 700 000 habitants, ce qui est, là aussi, inférieur à celle de la communauté métropolitaine de Québec (805 000 habitants en 2018).

Première ligne en 2002

La première ligne de métro (15 stations sur une distance de 8,6 km) a été inaugurée en 2002. La deuxième (15 stations sur 13,4 km) doit être mise en service en 2020.

Coût de l’opération : 825 millions $ en dollars canadiens pour la ligne A, montant auquel il faudrait ajouter l’inflation sur 16 ans pour obtenir le coût actualisé. Le coût de la ligne B, creusée par un tunnelier, est évalué à 1,95 milliard $ pour l’instant – toujours en dollars canadiens – par les autorités locales.

Seules les villes de Lausanne, en Suisse, et de Brescia en Italie, devancent Rennes dans le palmarès des plus petites villes avec un métro.