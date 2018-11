Un passager clandestin accroché à l’arrière d’un semi-remorque

Un homme de 38 ans a fait une folle épopée mercredi matin alors qu’il a fait 1h30 de route accroché à l’arrière d’un semi-remorque dans le Parc des Laurentides, en pleine tempête. Totalement frigorifié, le passager a finalement été transporté à l’hôpital en hypothermie.

Le passager clandestin, d’origine latino-américaine, cherchait à se rendre à Montréal. Il a profité de l’arrêt du camionneur dans une station-service de Saint-Bruno au Lac-Saint pour s’accrocher à l’arrière de son poids lourd.

«Je conduis un flat-bed qui transporte des conteneurs, donc il restait environ deux pieds de plateforme à l’arrière du camion. Il s’est assis là et s’est accroché aux barres de la porte du conteneur», raconte Dave Tremblay, le camionneur qui aura joué au taxi à son insu.

Photo Facebook

«Gelé comme une boule de neige»

M. Tremblay a été avisé de la situation par un automobiliste qui le klaxonnait et le sommait de s’arrêter avec insistance sur la route 175, dans la Réserve faunique des Laurentides. Il était à ce moment aux environs du km 172, près de la jonction de la route 169. Entre le point de départ à Saint-Bruno et cet endroit, le camion et son passager imprévu auront parcouru près de 115 km.

«Le gars m’a dit que j’avais quelqu’un d’accrocher en arrière et honnêtement je n’y croyais pas», lance le routier, qui n’a eu d’autres choix que de croire ce qui se passait quand il a vu le pauvre homme accroché derrière, frigorifié.

«Il était gelé comme une boule de neige en arrière du truck. Il faisait tempête, ce n’était vraiment pas beau. La neige faisait un cyclone en arrière du camion et collait partout. Il était congelé», explique Dave Tremblay.

L’homme a ensuite embarqué dans le véhicule d’un couple qui a accepté de le conduire, avant que tout le monde ne soit intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec, alerté par des automobilistes qui avaient été témoins de la scène.

«Il a été pris en charge par les ambulanciers et transporté à l’hôpital. Il souffre d’hypothermie légère», explique le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Incroyable

Toujours sous le choc de ce qu’il venait de vivre, Dave Tremblay affirme qu’il n’oubliera pas cette journée de sitôt. «Sans mentir, c’est vraiment une histoire hors du commun. Je n’aurais jamais cru vivre ça dans ma carrière», raconte le camionneur, ajoutant n’avoir jamais entendu une histoire du genre au Québec. «J’ai déjà vu ça aux États-Unis, au Nouveau-Mexique par exemple, mais de le vivre ici, c’est une autre affaire!»

Il se dit surtout soulagé que l’histoire se termine bien malgré tout. Parce que le résultat aurait pu être bien pire.

«J’aurais pu avoir un accident dans des conditions semblables. J’aurais pu être accusé au criminel. Et lui, en hypothermie, il aurait pu glisser ou perdre connaissance. Il aurait pu se tuer», affirme le routier.

Amende de 1000$

La Sûreté du Québec tente toujours de comprendre ce qui a poussé l’homme, qui est un résident d’Alma, à prendre de tels risques.

Le sergent Beaulieu précise qu’il ne s’expose pour l’instant pas à des accusations criminelles, mais qu’il devrait recevoir un billet d’infraction par la poste pour «car surfing».

«Il va avoir un billet d’infraction pour s’être accroché à un véhicule en marche. L’amende tourne aux alentours de 1000$», précise le porte-parole de la SQ, se réjouissant que l’histoire se «termine bien dans les circonstances».