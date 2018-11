Selma Rose et Manuel l’emportent

Le public a fait son choix. Selma Rose et Manuel ont remporté la première – et unique ? – saison de XOXO mercredi soir à TVA.

Le couple chouchou a battu la paire formée par Cyndi-Ann et Nathan. Le résultat du vote a été dévoilé en direct en toute fin d’émission.

Les téléspectateurs ont voté pour Selma Rose et Manuel, même s’ils savaient que l’ancien joueur de football universitaire avait couché avec une autre candidate [Manuela] en tout début de saison. Cette histoire a beaucoup fait jaser et rire les candidats mercredi, surtout quand on leur a montré un extrait dans lequel Manuel déclarait, le plus sérieusement du monde, qu’il n’était « pas quelqu’un qui [allait] coucher avec une fille la première semaine ».

Les marathoniens du french, Cyndi-Ann et Nathan, en ont aussi pris pour leur rhume en voyant des extraits dans lesquels les conseillers, Elisabetta Fantone, Olivier Primeau et Cary Tauben, qualifiaient leur relation de « plate », « endormante », « sans consistance » et « choix de dernière minute ».

Quoi qu’il en soit, Selma Rose et Manuel remportent 100 000 $, les clés d’un condo à Miami pour un an et des laissez-passer pour quelques-uns des festivals les plus connus comme Coachella.

Tensions, attention

Piloté par Anouk Meunier et tourné au Centre des sciences du Vieux-Port de Montréal, cet ultime rendez-vous de 90 minutes réunissait, en plus des trois conseillers, tous les concurrents, question de favoriser les règlements de comptes. C’était particulièrement tendu entre Olivier et Selma Rose, ainsi qu’entre Elisabetta et pas mal de monde, incluant Jake, Mike, Amélie et Maxime.

Mention spéciale à Mégane qui, malgré une élimination hâtive, a trouvé le moyen d’étirer ses 15 minutes de gloire en accusant Cyndi-Ann de vouloir « semer le doute » quant aux sentiments de Selma Rose pour Manuel. Le tout, en répétant, entre chaque phrase, qu’elle l’adorait, histoire de mieux faire passer la pilule.

Finale de saison oblige, plusieurs montages récapitulatifs ont été présentés, chacun sous un thème particulier : les crêpages de chignons, les accoutrements excentriques de Cary Tauben, la connexion des jumeaux, etc.

Malaise en prolongation

Pour une deuxième semaine d’affilée, Justin s’est retrouvé au cœur du plus grand malaise en raison des propos de vestiaire – ou « locker room talk », comme dirait Donald Trump – qu’il a tenus à Hawaï. En confidence aux autres garçons, l’entrepreneur de 22 ans aurait déclaré qu’il allait « rincer » Manuela. Son excuse ? C’était des paroles « entre boys ». D’accord...

N’empêche que l’ex-hockeyeur semblait sincèrement regretter ses commentaires quelques minutes plus tard, en s’essuyant les yeux et en disant qu’il craignait d’avoir déçu sa mère.

Une deuxième saison ?

Est-ce que XOXO aura une suite l’automne prochain ? Du côté du diffuseur, c’est silence radio, ce qui signifie que rien n’est confirmé. En d’autres mots, et pour reprendre une expression entendue maintes et maintes fois cette saison, TVA est loin d’être all in, compte tenu des cotes d’écoute moyennes de 474 000 téléspectateurs.

Ce qu’ils ont dit