Une vraie chance de changement

Non seulement ce n’est pas un gouvernement péquiste ou libéral qui dirigera les destinées du Québec pour la première fois depuis l’Union nationale, mais comme l’a fait remarquer le chef intérimaire péquiste Pascal Bérubé, c’est le début « d’une nouvelle ère » à l’Assemblée nationale avec quatre partis reconnus.

Le caquiste François Paradis donnera plus de détails sur ses intentions après avoir échangé avec chaque parti, mais il a lancé un message clair. Les Québécois demandent plus de transparence. « On ne peut pas faire semblant de ne pas les entendre », a lancé le nouveau président, dont le ton du discours, tout en humilité, paraissait en symbiose avec celui de François Legault, lors de l’assermentation de ses élus.