Voici le tout premier couple gagnant de XOXO

Ceux qui suivent la vie XOXO depuis les 10 dernières semaines attendaient avec impatience le dénouement de cette aventure mémorable.

Deux couples se disputaient le grand prix de 100 000 $ et un condo à Miami pendant un an: Selma-Rose et Manuel et Cindy-Ann et Nathan.

Durant des retrouvailles ponctuées de rebondissements, les Québécois ont été nombreux à voter et ont choisi...

Selma-Rose et Manuel!

Le couple devient donc le tout premier à remporter cette télé-réalité où des gars et des filles célibataires tentaient de trouver l’amour. Ça semble être une chose faite pour le couple gagnant qui n’a pas caché sa joie de remporter le grand prix.

Le public a été conquis par l'authenticité du duo qui n'a pas eu peur de se dire «je t'aime» et s'est soutenu dans les moments les plus difficiles, comme lors du décès du père de Manu.

Félicitations au couple gagnant!