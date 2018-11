Voyez la dernière entrevue David Saint-Jacques avant son voyage dans l'espace

Fébrile à trois jours de son décollage pour la Station spatiale internationale, le Canadien David Saint-Jacques s’est confié à la presse depuis Baïkonour au Kazakhstan, d’où il prendra son envol lundi.

L’astronaute originaire de Québec, présentement en quarantaine, dit être bien concentré sur son objectif premier: se rendre sur la Station spatiale.

Il est surentraîné, surqualifié, mais affiche une sérénité à toute épreuve. Recruté en 2009 par l'Agence spatiale canadienne (ASC), M. Saint-Jacques fait partie de la courte liste d'astronautes canadiens à mettre en pratique ses connaissances scientifiques.

Mais avant de penser aux expériences qu’il mènera, son attention se mobilise sur le premier volet de sa mission comme copilote de la fusée Soyouz qui le conduira en orbite avec ses coéquipiers. «Ça fait deux ans que je m’entraîne pour cela. [...] C’est de loin la phase la plus dangereuse et aussi la plus complexe.»

David Saint-Jacques a bien sûr en tête le premier échec de lancement d’une fusée russe habitée en plus de trois décennies survenues le 11 octobre dernier. L’astronaute avoue pourtant que ce n’est pas une source de peur. Sa crainte émane d’un sentiment personnel et vient de la raison même de son choix d’être astronaute : «J’espère avoir la lucidité de lever la tête, regarder autour et apprécier le moment, prendre le temps de réaliser la valeur de ce qui se passe» nous dit M. Saint-Jacques.

PRÊT, PAS PRÊT, J’Y VAIS

«Je suis prêt dans le sens où j'ai passé tous mes cours, mais est-ce que je suis vraiment prêt à aller dans l'espace? Je ne sais pas si on n’est jamais prêt à ça.» Le plus grand défi, avoue-t-il avec tout le flegme qu’on lui connaît, sera de s’adapter à son environnement de vie des prochains mois, faisant référence à la vie prolongée en microgravité et l’organisation générale à bord de la SSI.

Mais pour l’heure, David Saint-Jacques consacre son temps aux derniers préparatifs techniques et physiques. C’est aussi l’occasion pour lui de voir sa famille une ultime fois avant son envolée.

Une fois à bord de ce vaste laboratoire orbital, David Saint-Jacques retrouvera les quelques effets personnels envoyés quelques semaines plus tôt via cargo, quelques souvenirs qui tiennent dans une boîte à chaussure. Côté scientifique, l’astronaute dédiera une partie de son temps aux expériences à caractère médicales, l’étude de l’effet de la microgravité sur le corps humain par exemple. Côté pratique, il étudiera des applications en télémédecine, c’est-à-dire sur les moyens de pourvoir des soins de santé à distance. Rappelons que Saint-Jacques a été médecin à Puvirnituq, un village du Nunavik donnant sur la baie d'Hudson pendant quelques années.

COMPTE À REBOUR

Si les conditions sont favorables, David Saint-Jacques s’envolera pour sa première mission lundi 3 décembre à 6h31 HE. Il effectuera un séjour de près de 6 mois à 400 km au-dessus de nos têtes. Le décollage pourra être suivi en direct sur Internet, via notamment la page Facebook de l’Agence Spatiale canadienne.