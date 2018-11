Commission scolaire des découvreurs: un éducateur en service de garde pour 40 élèves

La pénurie de personnel en service de garde est si criante dans les écoles de la Commission scolaire des Découvreurs, à Québec, qu’il arrive qu’un seul éducateur doive s’occuper de 40 élèves, soit deux fois plus d’enfants que le ratio permis.

Le président de la commission scolaire, Alain Fortier, tire la sonnette d’alarme : « On est extrêmement préoccupés par la situation actuelle », lance-t-il.

Photo d'archives, Simon Clark

« C’est très inquiétant, autant pour la sécurité des élèves que des travailleurs », ajoute Isabelle Larouche, présidente du syndicat des employés de soutien des Découvreurs.

Vingtaine de postes

Dans cette commission scolaire qui couvre l’ouest de Québec, une vingtaine de postes d’éducateurs ne sont pas pourvus depuis la rentrée, en partie ou totalement. À ce casse-tête s’ajoute chaque jour une trentaine de personnes à remplacer, absentes pour maladie, précise M. Fortier.

C’est ce qui explique qu’un éducateur puisse se retrouver avec deux fois plus d’élèves sous sa responsabilité, une situation qui arrive « régulièrement », selon Mme Larouche.

Dans certains cas, la secrétaire de l’école ou même le directeur doivent être appelés en renfort.

Les enfants subissent les contrecoups de ce manque de personnel, ajoute la présidente du syndicat. Les élèves en difficulté, qui auraient besoin d’un encadrement individualisé, sont laissés à eux-mêmes et se désorganisent davantage, indique-t-elle.

Cercle vicieux

Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, ce qui crée un cercle vicieux. « Il y en a qui tombent au combat, qui partent en congé de maladie, alors qu’on a de la difficulté à les remplacer », explique Mme Larouche.

Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer comment il sera possible d’accueillir davantage d’élèves dans les services de garde, alors que le gouvernement Legault veut offrir la maternelle à tous les enfants de quatre ans d’ici cinq ans, souligne Alain Fortier, qui est aussi président de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Les « heures coupées » des éducateurs en service de garde scolaire, qui travaillent tôt le matin, le midi et en fin de journée, ne sont pas très attrayantes, rappelle-t-il. Il faudrait revoir l’organisation globale de l’école pour offrir des horaires plus intéressants aux éducateurs, mais les conventions collectives ne prévoient aucune marge de manœuvre à ce chapitre, déplore-t-il.

La Commission scolaire des Découvreurs n’est pas la seule à devoir faire face à cette situation. À la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, une quarantaine de postes d’éducateurs en service de garde ne sont pas pourvus depuis le début de l’année scolaire, selon le syndicat des employés de soutien.