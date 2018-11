Corey Hart au Centre Vidéotron en juin 2019

Corey Hart sort officiellement de sa retraite. Quatre ans après son «concert d’adieu» au Centre Bell, la vedette montréalaise des années 1980 annonce une tournée canadienne qui le mènera notamment au Centre Vidéotron de Québec, le 6 juin 2019.

Les billets de la tournée Never Surrender, du nom d’un de ses plus grands succès tiré de l’album Boy in the Box, seront mis en vente le 7 décembre. Le Centre Bell de Montréal, le 15 juin, sera la seule autre étape québécoise de ce périple d’un océan à l’autre.

Il s’agit de sa première tournée majeure depuis 1986. En outre, une nouvelle chanson, Another December, a été mise en ligne jeudi soir.

Comme bien d’autres vedettes avant lui, l’artiste de 56 ans n’a donc pu résister à l’attrait de la scène.

En 2014, il avait déclaré que son spectacle au Centre Bell, auquel avait participé son épouse Julie Masse, était son dernier. «C’est sûr à 100 % que je ne reviendrai pas», avait-il déclaré.

Depuis, on l’avait quand même vu sur scène avec Shania Twain, à la fin de l’été 2014 et au Centre Vidéotron, en 2015. Il a aussi chanté au Parc de la Francophonie, en 2016, lors du ComediHa Fest, à Québec, et à Calgary, pour un concert en 2017.

À lire les commentaires enthousiastes de ses fans sur sa page Facebook, jeudi soir, personne ne lui tient rigueur d’avoir changé d’avis.