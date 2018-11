Déficience intellectuelle: la propriétaire d’une résidence arrêtée pour voies de fait à Thetford Mines

La propriétaire d’une résidence pour personnes atteintes d’une déficience intellectuelle qui fait face à des allégations de maltraitance a comparu pour voies de fait envers trois résidents, mercredi, à Thetford Mines.

Ce sont des professionnels du réseau de la santé qui ont contacté la Sûreté municipale (SM) de Thetford Mines pour faire part de leurs inquiétudes, à la suite de quoi une enquête a été ouverte le 19 novembre dernier. Les résidents ont aussitôt été relocalisés.

Ces professionnels ont raconté aux policiers avoir constaté des signes de mauvais traitements qui auraient été causés par la propriétaire d’une résidence privée de type familiale. Les allégations portent sur l’hygiène des résidents, l’alimentation et le traitement des blessures.

Selon les policiers, les événements seraient survenus sur une période de plus de six mois, entre avril et novembre 2018, dans cette résidence pouvant héberger jusqu’à neuf personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble de l’autisme.

Une dizaine de personnes ont été rencontrées dans le cadre de l’enquête policière.

Arrestation

La propriétaire de l’établissement, Marie-Pier Jean, âgée de 34 ans, a été arrêtée mercredi et a comparu le même jour au palais de justice de Thetford Mines, où elle a fait face à une accusation de voies de fait envers trois résidents, rapporte la SM de la municipalité.

La femme a été libérée moyennant plusieurs conditions. Il lui est par exemple interdit d’entrer en contact avec ses anciens résidents ou employés, de même que les intervenants qui ont collaboré à l’enquête policière.

Il lui est également interdit d’accepter un travail qui la place en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes vulnérables ou d’opérer une ressource de type familiale.

La suite des procédures judiciaires a été fixée au 1er février 2019.

La SM de Thetford Mines a profité de cette arrestation pour souligner qu’elle sera toujours sensible à ce type de plaintes.

«De telles allégations de mauvais traitements seront toujours considérées comme étant sérieuses et les policiers s’assureront d’agir sans délai», affirme le porte-parole du corps policier, Yves Simoneau.