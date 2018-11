C’est bien connu, les chroniqueurs n’aiment pas les autobus qui arrivent à l’heure.

Pourtant, je m’offre aujourd’hui un texte rare pour souligner que j’ai reçu un excellent service de la part d’une administration publique, juste pour le plaisir de faire changement.

Je vous mets en contexte. Dans la copropriété où j’habite, nous voulons refaire nos terrasses arrière et, pour faire ça, il faut demander un permis de construction à la Ville. Déjà, tout le monde nous disait que, pour l’obtenir, ce serait la croix et la bannière. Nous devions nous attendre à des délais excessifs, administrés par des fonctionnaires tatillons qui nous donneraient des réponses évasives et, surtout, qui changeraient d’un intervenant à un autre. En plus, notre résidence se trouve sur le territoire régi par la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, qui veille à la mise en valeur du patrimoine architectural.

On anticipait un vrai calvaire. Il n’en fut rien.

Courtoisie et diligence

Dès le moment où j’ai déposé une demande à la Division des permis et inspections du Service de gestion du territoire de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, notre dossier a été pris en charge avec le plus grand professionnalisme. Du début à la fin, notre requête a été traitée avec courtoisie et diligence. À chaque étape, on a répondu à nos questions avec clarté.

Nous avons toujours obtenu nos suivis en deçà des délais annoncés. Plus encore, quand c’est le requérant qui tarde à fournir un document complémentaire et qu’il risque d’excéder lui-même un délai, ce sont les fonctionnaires qui envoient un gentil petit courriel de rappel.

Je vous le dis, une expérience parfaite. J’ai l’impression de sonner comme une publicité de quincaillerie en disant ça, mais j’ai vraiment senti que la Ville était « partenaire de notre projet ».

Seul moment troublant, c’est quand je suis allé déposer ma demande au bureau de la place Jacques-Cartier et que, derrière la commis qui m’expliquait la marche à suivre, je voyais les gens qui habitent la tour Fresk repasser leurs vêtements en petite culotte avant de partir travailler. Bon Dieu que ce bâtiment est laid et mal conçu. Il y a clairement du monde à la Ville qui l’a échappé dans ce dossier-là !

Mais en ce qui concerne le nôtre, tout a été parfait. En fait, ç’a été beaucoup plus compliqué de faire affaire avec des entrepreneurs.

Très fier

On me dira que ça devrait aller de soi, recevoir ce genre de services. Raison de plus pour le souligner. On me racontera d’autres cas qui ont littéralement tourné à l’horreur. Je reconnais qu’il y a sans doute des dossiers plus complexes ou que ça peut être différent dans d’autres arrondissements. Si je me base toutefois sur ce dont j’ai été témoin, je peux dire que je suis très fier des services que donne ma municipalité.

Comme beaucoup de monde, j’ai l’impression que c’est trop souvent aux citoyens de se compliquer la vie pour être aidés par des fonctionnaires que l’inverse. Ça fait du bien de raconter une histoire où c’est le contraire qui s’est passé.

Je remercie donc l’équipe de la Division des permis et inspections du Service de gestion du territoire de l’arrondissement de La Cité-Limoilou et je m’excuse s’ils reçoivent demain une avalanche de demandes.