La pénurie a raison d’un restaurant de Sainte-Foy

La pénurie de main-d’œuvre à Québec aura eu raison d’un restaurateur de Sainte-Foy, qui mettra bientôt la clé sous la porte de son établissement, exaspéré de devoir constamment mettre les bouchées doubles pour combler le manque d’effectif.

Ce n’est pas de gaieté de cœur que Steeven Sirois fermera définitivement La Casa Mexicana, située sur l’avenue Myrand, le 5 décembre, après six ans d’existence.

« C’est sûr que c’est triste. Ça va me faire un pincement au cœur », affirme le jeune propriétaire, âgé de 29 ans.

À bout de souffle alors qu’il travaille régulièrement sept jours sur sept, il n’a eu d’autre choix que de se rendre à l’évidence.

« Ça fait environ un an que j’y pense. Le problème a toujours été présent, mais depuis un an, c’est pire que pire », dit-il, entre deux services, une prise de commande et le téléphone qui sonne.

« Selon moi, la grande partie des restaurants qui ferment, c’est en raison de la pénurie de main-d’œuvre, bien avant tous les autres problèmes », poursuit-il.

Pour faire rouler son restaurant, M. Sirois avait besoin de dix employés. Un nombre qu’il n’a atteint que très rarement au cours des dernières années. « Quand tu affiches des postes et que tu n’as aucun CV, c’est difficile. Pire, des fois on a des candidatures, mais les gens ne se pointent pas à l’entrevue », déplore-t-il.

Le restaurateur se console en se disant que ses employés trouveront rapidement un nouveau boulot, avant Noël. « J’ai déjà des amis restaurateurs qui m’ont sollicité pour engager mes employés », affirme-t-il.

« Un véritable casse-tête »

La récente sortie du maire Régis Labeaume indiquant que le Québec est en train de se forger une « terrible réputation » auprès de ceux qui veulent immigrer chez nous a certainement trouvé écho auprès de M. Sirois, qui a récemment déclaré forfait devant le « casse-tête » du gouvernement fédéral.

« C’est impressionnant tout ce qu’on doit faire. Il faut afficher le poste sur trois sites pendant six mois, de façon consécutive. En plus, il fallait que tous les documents soient traduits par un traducteur officiel du gouvernement », énumère celui qui a finalement essuyé un refus.

« C’était pour des raisons de terminologie. J’avais fait une demande pour un chef, mais on m’a dit que le poste correspondait plutôt à un cuisinier », déplore-t-il.