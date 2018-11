Le doyen accroche son sifflet

Son nom est connu à travers les quatre coins de la LHJMQ. Pour le meilleur et pour le pire. Après avoir porté son chandail rayé dans plus de 1400 matchs au cours des 31 dernières années, Éric Charron s’apprête à ranger son sifflet bien loin dans sa poche à la fin de la saison, le cœur léger et la tête remplie de souvenirs.

Peu importe le sport, le métier d’arbitre n’est jamais facile. Ça n’a pas empêché Éric Charron de trouver la recette pour transcender trois décennies sur la patinoire dans une ligue qui s’est constamment renouvelée en suivant l’exemple de sa grande sœur qu’est la Ligue nationale de hockey. À 50 ans (il aura 51 en décembre), le Gatinois jugeait qu’il était temps de tourner la page sur cet important chapitre de sa vie.

« Ça faisait une couple d’années que j’y pensais. Je pourrais continuer, mais à un moment donné, il faut que ça finisse. J’ai profité de plusieurs moments. Avec tout ce que j’ai fait et à l’âge que j’ai, ça va faire une belle fin. Il y a plein de jeunes officiels qui poussent. Il est temps de s’en aller », confie le père de deux enfants, messager dans la vie de tous les jours, en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Loin devant

Le doyen de la confrérie, qui a apposé les barres orange sur son chandail zébré à partir de la saison 1993-1994, pointe au sommet de sa profession pour le nombre de parties arbitrées avec 1446 en comptant la soixantaine où il a travaillé comme juge de ligne. Il a aussi œuvré deux ans dans la Ligue américaine, la Ligue internationale et la ECHL.

Bon an, mal an, c’est près de 60 000 kilomètres qu’il parcourt sur le territoire du circuit Courteau, la plupart du temps les fins de semaine, pour incarner l’un des rôles de la « troisième équipe », celle que les partisans prennent un malin plaisir à détester. Au fil des ans, le principal intéressé a appris à ne plus se préoccuper des réactions des spectateurs.

« On finit par se faire une carapace. On est tellement concentré sur le match pour voir s’il y a des infractions. Ça [les partisans], c’est extérieur. Ça ne vient pas te chercher. Oui, dans les arrêts de jeu, on les entend, mais on finit par prendre ça à la légère et ça fait partie du match », soutient Éric Charron, avouant que la réglementation revampée en matière d’accrochage et d’obstruction a changé la façon de travailler de ses collègues et lui.

Bons souvenirs

L’arbitre a eu un avant-goût des émotions qu’il ressentira durant la deuxième portion de la saison lorsqu’il visitera pour la dernière fois les 12 amphithéâtres de la LHJMQ en sol québécois en remettant les pieds à Halifax, en octobre.

C’est à cet endroit qu’il avait participé au tournoi de la Coupe Memorial en 2000, l’un des souvenirs les plus mémorables de sa carrière. « C’était spécial de retourner là. Chaque place où ce sera la dernière fois, ça va être spécial. Je vais faire les 12 équipes, ça va sûrement me faire un pincement au cœur. »

Il a aussi arbitré cinq finales de la Coupe du Président, dont celle de 2011. Le sixième match de celle-ci demeure bien ancré dans sa mémoire alors que les Sea Dogs de Saint John l’avaient emporté en prolongation contre les Olympiques de Gatineau au centre Robert-Guertin pour remporter leur premier titre.

Arénas intimidants

Éric Charron se souvient que le vieil aréna Jacques-Plante de Shawinigan pouvait être très intimidant pour les arbitres quand la tension montait d’un cran. Force est d’admettre que les configurations des édifices à l’époque n’aidaient en rien à la sécurité des zébrés. Les temps ont heureusement changé.

« Avec les années, le hockey est devenu plus propre. Les vitres sont maintenant plus hautes. Avant, les spectateurs pouvaient t’atteindre. Je me souviens d’avoir eu des coups à la tête à Val-d’Or en passant près des spectateurs. On recevait pas mal de choses sur la glace. Du café, des bières, j’en ai reçu en masse ! Et les premières années à Beauport, c’était quelque chose », se rappelle-t-il en riant.

Dans le calepin...

Qu’est-ce qui manquera le plus à Éric Charron une fois qu’il aura arbitré son dernier match le 9 mars prochain à Shawinigan ? « La game et de côtoyer les joueurs, les entraîneurs, les membres du personnel. Tu forges des amitiés et il y a des joueurs que tu as arbitré qui sont dans la LNH. Je m’ennuierai aussi de la camaraderie entre les arbitres », répond-il. Il se plaît à dire qu’il a le « meilleur siège » de tout l’aréna. « Ce que j’apprécie le plus, c’est de vivre le jeu en direct et de patiner avec les joueurs d’excellence. C’est sûr que j’ai le meilleur siège pour suivre le hockey ! » Les Cataractes de Shawinigan retireront le numéro 1 qu’a porté Mario Gosselin de 1980 à 1983, le 15 décembre prochain, avant la rencontre les opposant aux Foreurs de Val-d’Or au Centre Gervais Auto. La cérémonie se tiendra dans le cadre du 50e anniversaire célébré cette saison par la plus vieille concession de la LHJMQ. Le gardien originaire de Thetford Mines a signé 69 victoires en 127 rencontres dans l’uniforme des Cataractes, avant de connaître une carrière de 241 parties dans la LNH malgré son petit gabarit, notamment avec les Nordiques de Québec, qui l’avaient sélectionné en troisième ronde de la séance de sélection de 1982. Le Phoenix de Sherbrooke accueillera les assises annuelles culminant par la présentation du repêchage midget en juin 2020. L’annonce a été confirmée jeudi en conférence de presse en présence du commissaire Gilles Courteau, du président du Phoenix, Denis Bourque, ainsi que du maire Steve Lussier. Ce sera la troisième fois, après 2014 et 2015, que la ville de l’Estrie reçoit tout le gratin du hockey junior québécois. Jusqu’où ira la descente aux enfers des Sea Dogs de Saint-Jean ? La troupe de Josh Dixon a perdu ses 17 dernières rencontres et rien ne laisse présager qu’elle se sortira de ce bourbier à court terme. Elle ne revendique que deux pauvres victoires en 26 matchs cette saison (2-21-2-1). Pire encore, les Sea Dogs ne l’ont pas emporté sur la route depuis le 15 décembre 2017, une désastreuse séquence longue de 29 matchs.

200: À son 194e match en carrière, Joe Veleno a atteint le plateau des 200 points en inscrivant un but et deux passes dans un gain de 6-3 des Voltigeurs sur les Mooseheads, dimanche dernier. Âgé de 18 ans, l’attaquant dispute sa quatrième saison dans la LHJMQ.

27: Originaire de Lac-Beauport, la gardienne de but Manon Rhéaume est devenue il y a 27 ans la première femme à disputer un match de saison régulière avec les Draveurs de Trois-Rivières le 26 novembre 1991.

50: Le gardien des Remparts Dereck Baribeau a signé la 50e victoire de sa carrière en bloquant 21 lancers dans le gain in extremis de 3-2 des siens aux dépens des Tigres de Victoriaville, mercredi soir, au Colisée Desjardins.