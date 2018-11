Le goûteur... de Joël Legendre!

Natif de Sainte-Hélène-de-Bagot, Joël Legendre possède plus d’une corde à son arc. Comédien, animateur, chanteur, doubleur : sa feuille de route est bien garnie. Soucieux de sa santé, Joël est végétarien depuis plusieurs années et ne consomme aucun alcool. À l’approche des Fêtes, à ma demande, il joue au métier de goûteur et nous propose ses coups de cœur.

Le mousseux, pour sa part, se démarque par ses notes de fruits, de muscade et de délicates fleurs blanches. En entrée ou même avec le dessert, il vous surprendra et vous fera éviter bien des maux de tête.

« Chaque chocolat a sa petite signature, son autographe spécial. Moi, mes chocolats préférés, ce sont ceux à la cerise. Ils sont divins, ce n’est pas possible. Quand tu goûtes à ces chocolats-là, on voit qu’on est ailleurs. La présentation est magnifique. Chaque fois que je les offre, ça fait fureur. »

La passion de Madeleine s’est ainsi transmise à sa fille Nicole, puis à sa petite-fille, Stéphanie Saint-Denis, l’actuelle propriétaire. L’entreprise est logée depuis plus de soixante ans toujours dans les mêmes locaux, et tous les chocolats sont trempés à la main les uns après les autres.

« La bûche est sans sucre raffiné, sans produits laitiers. C’est une bûche végane. Pendant le temps des Fêtes, on mange tellement de sucreries, partout. Chaque fois que je la sers, c’est un hit. Il y a beaucoup moins de sucre et il n’y a pas de gras. Elle contient de la noisette et du chocolat. C’est un produit qui est déculpabilisant », explique le sympathique comédien-animateur.

Resto Végo est une entreprise qui est à la fois un restaurant bien connu à Montréal ainsi qu’un traiteur réputé qui possède plus de 40 ans d’expérience en restauration végétarienne. Parmi tous les mets préparés que l’on y retrouve, en cette veille du temps des Fêtes, la bûche de Noël est un must très populaire.

Résolution gourmande pour 2019

« My God... pour 2019, c’est de couper le sucre raffiné. Plus de tarte au sucre, plus de bonbons ; mais, pour de grandes occasions et parfois de temps en temps, je veux me garder un peu de chocolat noir à 70 % de cacao », conclut-il.